Flashback NBA All-Star Game 1981 : avant Darius Garland et Jarrett Allen, c’est Mike Mitchell qui représentait Cleveland devant son propre public

Pour son 75e anniversaire, l’élite de la NBA a décidé de se réunir du côté de Cleveland ce week-end, où se déroulera le fameux All-Star Game. L’Ohio avait déjà accueilli les plus grandes stars de la Ligue pour fêter son demi-siècle en 1997, mais aussi pour ses 35 ans en 1981. Justement, on a voulu revenir quatre décennies en arrière aujourd’hui pour faire un focus sur ce match des étoiles finalement assez méconnu. Un match dans lequel un certain Mike Mitchell a failli voler la vedette à tout le monde.

Quand on pense aux grandes stars de la NBA du début des années 1980, ce n’est pas vraiment le nom de Mike Mitchell qui nous vient à l’esprit. On pense plutôt à des légendes comme Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone ou encore les jeunes phénomènes Larry Bird et Magic Johnson. Mis à part Magic qui est blessé au genou cette année-là, tous ces gars sont évidemment présents au match des étoiles de 1981 à Richfield dans l’Ohio. Mais au milieu de cette greatness, c’est bien Mitchell qui reçoit la plus grosse ovation à l’intérieur du Richfield Coliseum. Et pour cause, Mike est un produit local. L’ailier de 2m01 et 97 kilos est en effet sélectionné en tant que joueur des Cleveland Cavaliers, lui qui a été drafté par la franchise de l’Ohio en 15e position trois années auparavant. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelqu’un ça ? Difficile de ne pas faire le rapprochement avec Darius Garland, également dans sa troisième saison actuellement et qui représentera les Cavs ce week-end devant son public. À l’époque, Mike Mitchell évolue dans une équipe de Cleveland beaucoup moins kiffante que celle d’aujourd’hui mais cartonne pas mal au scoring : 23,6 points de moyenne lors de la première partie de la saison 1980-81, avec plus de 6 rebonds par match et à 47% de réussite au tir. Une production solide donc qui fait de Mitchell un All-Star tout à fait légitime, même s’il a dû attendre la blessure d’un certain Dan Roundfield pour intégrer le roster en tant que remplaçant, à l’image du pivot de Cleveland Jarrett Allen cette année.

« Il y avait Mike Mitchell, remplaçant de dernière minute suite à la blessure d’un autre joueur, et qui jouait à Cleveland. Je me rappelle qu’il avait failli réaliser quelque chose d’historique, en gagnant le titre de MVP en tant que remplaçant de dernière minute. »

Comme l’indiquent les mots de Marques Johnson (coéquipier de Mitchell ce soir-là au sein de la Conférence Est), la belle histoire ne s’arrête pas là. Car si Mike Mitchell a profité d’une blessure pour être sélectionné, il profite surtout de chaque minute pour peser sur la rencontre. Jouant seulement un petit quart d’heure et possédant le plus faible temps de jeu parmi les joueurs de la Conférence Est, il termine avec 14 points, 4 rebonds et 2 passes à 6/12 au tir, tout ça sous les acclamations du public de l’Ohio. « Le fait de savoir qu’ils sont derrière moi, et qu’ils viennent de Cleveland, c’est vraiment un superbe sentiment » déclare Mitchell après la rencontre, pas forcément habitué à ça sachant que les Cavaliers possèdent cette saison-là la pire affluence de toute la NBA. Vous nous diriez que marquer 14 points dans un All-Star Game n’est pas un exploit mais au début des années 1980, ça défendait un poil (beaucoup) plus qu’aujourd’hui au match des étoiles. La preuve, l’édition 1981 se termine sur le score honnête de 123-120 pour l’Est et le trophée de MVP termine dans les mains d’un mec qui finit la rencontre avec moins de dix points au compteur, à savoir Nate Archibald (9 points, 9 passes, 5 rebonds, 3 steals). Dommage pour Mitchell, qui aurait également pu repartir avec la récompense sans que ce soit un scandale. Marques Johnson ajoutera même quelques années plus tard : « C’est vraiment la performance de Mike Mitchell qui m’avait marqué dans ce All-Star Game ».

Ce sera la seule et unique apparition de Mike Mitchell au match des étoiles. Passé également par les Spurs suite à ses premières années à Cleveland, l’ailier jouera en NBA jusqu’en 1988 avant de déployer ses qualités de scoreur en Italie. Malheureusement, il nous quittera bien trop tôt, décédé en 2011 suite à une bataille contre un cancer. De là-haut, il regardera sans doute aussi le All-Star Game de ce week-end, en espérant que Darius Garland ou Jarrett Allen remporte le titre de MVP qui lui avait échappé il y a quarante ans.

Source citations : cleveland.com