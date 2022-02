Flashback – le All-Star Game 1993 : John Stockton et Karl Malone élus Co-MVP, car ces deux-là ont toujours tout fait ensemble

All-Star Weekend oblige, c’est aussi l’occasion de faire un saut dans le passé et de se remémorer ensemble, par exemple, les événements du All-Star Game… 1993. Ou ça ? A Salt Lake City, dans l’Utah. Quels héros ? Rien de plus logique, vous allez vite comprendre.

Il y a presque 30 ans se déroulait le tout premier All-Star Weekend de l’histoire à Salt Lake City, dans l’antre des Mormons. Pour vous remettre dans le contexte, à cette époque Michael Jordan n’a que deux bagues de champions, Evan Mobley n’est même pas encore un projet pour ses parents et la Citroën Xantia vient tout juste de sortir. Ce All-Star Game est également le premier pour un certain Shaquille O’Neal, un pivot rookie qui fait déjà de joli cartons en Floride. Toujours est-il qu’en ce week-end de février 1993, le public du Delta Center a pu assister à un match historique.

Dès l’entame de ce match ça… défend dur pour les deux équipes, quelle époque mes aïeux quelle époque À la fin du premier quart-temps, Karl Malone est déjà à 12 points, bien assisté par son coéquipier John Stockton, sans blague. De l’autre côté Jordan fait du Jordan, Isiah Thomas distribue les caviars et Shaq détruit tout dans la raquette. Ah oui tiens, ce match des étoiles version 93 est également un évènement historique pour le basket européen puisqu’au sein de la sélection de l’Est se trouve ce soir-là un certain Detlef Schrempf, dégaine de militaire mais sniper respecté et devenu ensuite l’un des meilleurs 6th men de l’histoire de la NBA, et donc, surtout, premier joueur européen sélectionné pour un All-Star Game. Bref, lors du second quart les défenses ne se relâchent pas, ce qui n’empêche pas néanmoins Shaq’Attack de finir la première mi-temps avec 13 points et quelques coast-to-coasts à la vitesse de l’éclair.

À la reprise, les deux sélections se rendent coup pour coup, le Facteur le plus costaud de tout l’Utah passe la barre des 20 points au milieu du troisième quart, suivi de près par Jordan avec 18. Le quatrième acte débute sur le score de 86 à 84 en faveur de la Conférence Ouest, et le match s’intensifie toujours plus à mesure que le temps s’écoule, on se croirait en Playoffs, si, si, on vous jure. Scottie Pippen et Charles Barkley jouent des coudes, des pieds et finalement de tout leur corps pour ne pas perdre la face tandis que Mark Price (6/9 à 3-points), vainqueur du concours de tir la veille, et Dan Majerle (3/6) improvisent leur propre 3-points contest. À une minute du buzzer Michael Jordan active alors le mode killer et délivre une passe décisive à Mark Price qui sanctionne du parking, 117-115. Quelques instants plus tard, après que Dan Majerle ait craqué sous la pression en loupant un lancer, Jojo prend la balle et plante un midrange dont lui seul a le secret, 118 – 117, puis Tim Hardaway craque également sur la ligne et Mike lâche une nouvelle passe décisive à Patrick Ewing esseulé à mi-distanceet Patoche envoie tout le monde en prolongation. Durant l’overtime c’est John Stockton, l’autre Jazzman, qui performe : 4 points, 1 rebond et 2 assists pour l’expert comptable, ce qui va d’ailleurs permettre à son équipe de remporter la rencontre 135-132, et pour récompenser les performances de Karl Malone (28 points, 6 rebonds à 11/17 au tir) et John Stockton (9 points, 6 rebonds et 15 assists), la NBA nommera les deux joueurs Co-MVP de ce All-Star Game, une première depuis 1959 (Bob Pettit et Elgin Baylor). De son côté, Michael Jordan – le meilleur joueur de la sélection Est – finira la rencontre avec 30 points, 4 rebonds et 5 assists.

Salt Lake City will host the 2023 NBA All-Star game. Here are the highlights from the last time Utah hosted the event in 1993. #TakeNote #UtahJazz #NBAAllStar2023 pic.twitter.com/K4SxvPav1L — Jeremiah Jensen (@JJSportsBeat) October 23, 2019

Si dans l’histoire d’autres All-Star Games récompenseront conjointement deux MVP (Tim Duncan et Shaq en 2000, Kobe et… Shaq en 2009), ce match de 1993 gardera toujours une saveur particulière grâce à un vrai plateau de légendes et grâce à l’avènement – relatif – et à domicile d’un duo d’inséparables. Et qui sait, peut-être que dans trente ans, nous regarderons avec nostalgie le All-Star Game 2022 en se disant qu c’était le bon temps, ce trophée de MVP partagé par Jarrett Allen et Darius Garland devant leur public.