Preview du NBA All-Star Game 2022 : la cérémonie des 75 Greatest et, please, au moins un semblant de match de basket

C’est donc ce soir que le All-Star Weekend tirera son grand feu d’artifice. Après un vendredi mi-figue mi-raisin et un samedi mi-mite mi-boudin, on espère juste que la soirée ne virera pas à la parodie. Please.

Des jeunes, des mecs qui dunkent, des shooters, des joueurs de G League. Álex Antetokoúnmpo. Ok. Tout ce beau monde est bien sympa à regarder mais si on met tout simplement les meilleurs joueurs de la planète sur un terrain ça donne quoi ? Eh bien pour voir le résultat rendez-vous cette nuit à 2h. Pléthore de raisons de se lever pour regarder ce All-Star Game, ou de ne pas se coucher vous faîtes comme vous le sentez. Ja Morant ? Le genre de mec un peu premier degré qui doit sûrement penser qu’il faut physiquement rejoindre les étoiles durant un All-Star Game. JM qui fera face à son alter ego Darius Garland, histoire de nous permettre de déterminer qui a le palmier le mieux coiffé de la Ligue et le plus large smile. Ce dernier devrait d’ailleurs faire kiffer et SE faire kiffer puisqu’il jouera lui aussi son premier All-Star Game, à domicile, et associé à son pote Jarrett Allen avec qui il roule sur l’Est cette saison. Tant qu’on parle de Cleveland, il y a un autre évènement qu’il ne faudra pas rater au cours de ce match : le retour de Sa Majesté le King dans sa ville. Le natif d’Akron, Ohio, a emmené cinq fois les Cleveland Cavaliers en finale NBA et y a même remporté l’un des plus beaux titres de l’histoire pour offrir sa première bannière à la franchise en 2016. The Chosen One est de retour dans sa ville, celle à qui il a tant donné, mais aussi celle qu’il a quitté deux fois en dix ans. Difficile de prédire quel accueil lui sera réservé alors qu’on sait que certains fans lui seront éternellement reconnaissant quoi qu’il fasse, tandis que d’autres ont fait des feux de joies avec son maillot après ses différents départs. On sait en revanche que le King aura à cœur de briller dans son état natal où il n’a jamais encore joué de All-Star Game. En petit filou, le numéro six des Lakers s’est en tout cas assuré que son équipe ait le soutien du public en s’attachant les services de Darius Garland et Jarrett Allen.

Depuis ce triste 26 janvier 2020 le All-Star Game est également l’occasion de rendre hommage à Kobe Bryant. En son honneur notamment, de nouvelles règles avaient été intronisées il y a deux ans et sont toujours en vigueur aujourd’hui. En gros ? Le score est remis à 0 à chaque quart temps, et pour le dernier quart on additionne tous les scores et les deux équipes doivent atteindre un score équivalent à 24 points de plus que la marque de l’équipe qui mène. Pour les incultes ou les novices, le 24 fait bien sûr référence à l’un des deux numéros de maillots portés par Kobe durant sa carrière en NBA. Bref, imaginons que la Team LeBron gagne 125 à 115 à la fin du troisième quart temps, la première équipe qui arrive à 149 remportera la rencontre. Bienvenue à « l’Elam Ending », bail pouvant donner lieu à des finishs de folie car il y aura donc forcément au moins un tir pour clore la rencontre. Petit Cocorico également, ce All-Star Game est le troisième d’affilée pour Rudy Gobert et on devrait logiquement le voir claquer un certain nombre de alley-oops. Pas tous les ans qu’on a la chance d’avoir un Français qui brille au All-Star Game, ce n’est que le troisième, alors profitons-en car pas sûr que Killian Hayes ou Sekou Doumbouya ne l’imite dans les années futures même si en tout cas on leur souhaite. Seule petite tâche d’ombre sur un tableau aussi brillant que la Grande Ourse, on a de gros doutes concernant la participation de Chris Paul à ce match des étoiles. Le meneur des Suns portait une attelle lors d’un entraînement avec la Team LeBron, il a parlé hier à demi-mot d’une éventuelle absence après le All-Star Break alors impossible évidemment d’affirmer s’il jouera ou non cette nuit.

Last but not the least ? A la mi-temps seront célébrés les 75 Greatest, 25 ans après les 50 Greatest, déjà à Cleveland, une réunion de légendes qui pue déjà l’histoire et quelques photos qui pourraient bien finit sur les murs de nos chambres, sur les murs de la baraque toute entière.

LES ROSTERS

TEAM LEBRON

LeBron James

Giannis Antetokounmpo

Stephen Curry

DeMar DeRozan

Nikola Jokic

Luka Doncic

Darius Garland

Chris Paul

Jimmy Butler

Donovan Mitchell

Fred VanVleet

LaMelo Ball

Jarrett Allen

Coach : Monty Williams

TEAM DURANT

Joel Embiid

Ja Morant

Jayson Tatum

Trae Young

Andrew Wiggins

Devin Booker

Karl-Anthony Towns

Zach LaVine

Dejounte Murray

Khris Middleton

Rudy Gobert

Coach : Erik Spoelstra

LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Nikola Jokic et Luka Doncic dans une même équipe, ça reste un truc de grand malade. Pour quelques uns d’entre eux, ces joueurs ne jouent même pas comme des MVP mais carrément à un niveau all-time. Quoiqu’on pense du niveau d’intensité offert par ce genre d’évènement, une tel rassemblement de stars ça se regarde, ça se scrute. Alors rendez-vous à 2h avec les mains qui tremblent, autour d’un bon café évidemment.