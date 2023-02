Rui Hachimura s’est déjà mis les fans des Lakers dans la poche sur, et en dehors du terrain. Performant depuis une semaine, le Japonais interrogeait beaucoup de par son numéro, le 28, choisi à son arrivée en Californie. Selon Jeanie Buss, il y aurait un bel hommage derrière ce flocage.

Arrivé la semaine dernière à Los Angeles contre Kendrick Nunn et trois seconds tours de Draft, Rui Hachimura a effectué des débuts prometteurs sous la tunique Purple and Gold. Les Lakers ont semble-t-il flairé le bon coup. Mais en petite interrogation autour de son protocole d’intégration, le Japonais joue avec un nouveau numéro de maillot. Hachimura a choisi le 28, un hommage à Kobe et Gianna Bryant, décédés dans une accident d’hélicoptère en 2020, comme l’a indiqué Jeanie Buss – la propriétaire des Lakers – au micro de Stephen A. Smith.

Hachimura portait le numéro 8 chez les Wizards, mais ce numéro n’étant pas disponible à L.A. (retiré par les Lakers lorsque Kobe a pris sa retraite), il a donc dû faire un choix. La grande famille du basket a connu le drame que vous connaissez tous, et Hachimura a décidé de faire ce geste en arrivant dans la franchise californienne. Un geste anecdotique mais qui compte beaucoup, quelques jours après le troisième anniversaire de la tragédie.

Arrivé avec l’objectif de renforcer une équipe des Lakers qui cherche encore de la constance, le joueur de 24 ans a assuré au cours de ses trois premiers matchs, avec une moyenne de 11,3 points, 4,7 rebonds et 1 passe tout en shootant à 46,4% de réussite. Cette nuit, lors de la victoire des siens face aux Knicks, Hachimura a compilé 19 points à 8/12 au tir et 9 rebonds. Son meilleur match au sein de sa nouvelle équipe. Franchise historique ou pas donc, le Samouraï ne semble pas ressentir la pression. D’excellente augure pour la suite.

Rui Hachimura on why he chose No. 28 with the Lakers:

“No. 2 for Gianna & No. 8 for Kobe.” pic.twitter.com/NfX2DUCvSo

