Kawhi Leonard a coché les Jeux Olympiques 2021 dans son calendrier : son duo avec Gregg Popovich reformé à Tokyo ?

Comme on pouvait s’y attendre, la déculottée du Mondial 2019 face à l’Équipe de France avait secoué l’Oncle Sam et ses stars. Après un tel échec, Team USA veut revenir, et fort ! Quoi de mieux pour cela que de compter sur Kawhi Leonard, sous les ordres de son ancien coach Gregg Popovich, aux JO de Tokyo cet été 2021 ?

L’équipe D des États-Unis a été décevante au Mondial 2019, n’atteignant qu’une bien triste 7è place suite à une nouvelle défaite contre la Serbie en match de classement après la déconvenue face à la France en quarts de finale. C’est donc naturellement que toute une armada de franchise players veut venger le drapeau aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 2021. Dernièrement, c’est Kawhi Leonard qui a confirmé son envie de participer à la plus prestigieuse compétition internationale de basket au micro de l’AP et relayé par ESPN.

« J’ai envie d’y aller. Si je me sens bien et que je me sens prêt, alors je jouerai. »

Et pour être prêt, Kawhi l’est, lui qui tourne à 26,6 points, 6,3 rebonds et 4,9 passes de moyenne cette saison, le tout en tongs et en marchant. Même comme ça, il pourrait être une des armes léthales nécessaire à la conquête du titre olympique. D’autres compères, comme Stephen Curry ou bien LeBron James avaient déjà émis le souhait de participer aux JO au pays du soleil levant. Mais un an et une pandémie mondiale plus tard, leur participation est remise en cause. Avec la récente sortie de Kawhi, nous attendons encore d’autres candidatures de joueurs pour accompagner Popovich dans une possible dernière danse. Le coach vétéran de 72 ans s’embarque là pour ce qui semble être sa dernière compétition internationale, alors forcément les grands noms voudront participer à la fête. Comptez sur les habitués comme Carmelo Anthony, Kevin Durant ou Anthony Davis, Chris Paul et James Harden pour se proposer d’aller dans la capitale nippone après les Playoffs. Seul hic ? La date du début du tournoi olympique. En effet, si Game 7 des Finales NBA il y a, celui-ci est prévu pour le 22 juillet. Les Jeux Olympiques, eux, doivent commencer le 23 juillet. Autant dire que si cela arrive, nous aurions droit à du load management aux JO pour The Klaw. Enfin pour arriver à cette situation, cela signifierait que les Clippers ont atteint les Finales.

Nous pourrions donc retrouver Kawhi sous les ordres de Gregg Popovich, de quoi raviver les souvenirs et les larmichettes de nos copains texans. On se souvient que l’entente Leonard – Popovich a toujours été merveilleuse : « Tu veux jouer à Los Angeles petit Kawhi ? Oui oui eh bien ce sera Toronto, c’est presque pareil. » Malgré cela, les images des retrouvailles entre le disciple et son mentor nous avait montré que le respect entre les deux hommes est immense. Nul doute qu’ils sauront mettre de côté ce passage houleux pour « essayer » de remporter le titre Olympique.

Source texte : AP via ESPN