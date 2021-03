Luke Walton ne serait pas en danger à Sacramento : spoiler, les Kings n’iront (toujours pas) en Playoffs cette saison

Il y a les coachs qui vivent sous la pression du résultat, et il y a Luke Walton. Malgré ses onze défaites sur les treize derniers matchs ainsi qu’une piteuse 13e place dans la Conférence Ouest, sa place ne semble pas en danger en dépit du sempiternel objectif du retour en Playoffs des Kings, qui ne sera probablement pas atteint une nouvelle fois.

The Athletic annonce la couleur : le poste de Luke Walton n’est pas en danger à l’heure actuelle. Il n’est pour l’instant pas question d’un licenciement de l’ancien Laker, à moins d’une chute complète des résultats en seconde partie de saison, précise le média américain (bien qu’il soit très difficile pour cette équipe de chuter encore plus…). Le nom d’Alvin Gentry, actuel coach assistant de Sacramento, a commencé à circuler pour potentiellement prendre la succession de Walton, mais ce scénario n’a quasiment aucune chance de se produire pour le moment malgré les résultats décevants de Sactown. L’avenir, il s’inscrit visiblement avec Luke Walton.

ICYMI, a deep-dive w/ @mr_jasonjones on the Kings and their challenging gap year plan… * Luke Walton, who's safe for now, discusses his relationship with management * Frustration from players who aren't part of the plan * The $$ factor (huge losses)https://t.co/wnWZoSBLF3 — Sam Amick (@sam_amick) March 6, 2021

Pourtant, arrivé en avril 2019 à la tête de l’équipe des Kings, on ne peut pas réellement dire que Luke Walton ait vraiment changé les choses dans la capitale californienne. La progression n’est pas là, c’est même un peu le contraire. Dave Joerger, son prédécesseur, avait réussi à amener l’équipe aux abords des Playoffs lors de la saison 2018-19 avec un bilan presque à l’équilibre (39-43), mais Sacramento a régressé l’an dernier (31-41) et semble aujourd’hui sur les mêmes bases (14-22). Ce petit élément de comparaison montre à quel point les espoirs de renaissance sportive pour les Kings ont pris du plomb dans l’aile depuis la prise de fonction de Walton. Malgré cela, la confiance continue donc d’être présente entre le front office de Sacto et Walton. Monte McNair, le nouveau manager général de Sacramento et successeur de Vlade Divac, apprécie Luke. Selon The Athletic, on veut continuer à mettre en place un projet sur le long terme chez les Kings avec Walton sur le banc.

« La communication [avec McNair] est ouverte et permanente, et je pense que chacun de nous deux apprécie de travailler avec l’autre et a confiance en l’autre. » – Luke Walton

Ces mots prononcés par le coach lui-même semblent aller de pair avec la direction vers laquelle se dirige Sacramento. Les Kings comptent en effet sur lui sur la durée, et puis il ne faut pas oublier que Walton avait signé un contrat de quatre ans garantis, dont il lui reste encore 11 millions de dollars à percevoir sur les deux prochaines saisons. Se séparer d’un coach sous contrat dans le contexte économique actuel, c’est pas top niveau finances. En plus du front office, Walton peut compter sur une aide de choix pour la crédibilité de son mandat, en la personne de De’Aaron Fox. La pépite de la Draft 2017 a en effet déjà montré son soutien envers son coach, publiquement comme de manière privée, indique The Athletic. Et ça, ça compte.

Malgré des résultats un peu claqués, les Kings roulent toujours avec Luke Walton et cela va rester comme ça au minimum jusqu’à la fin de la saison. À mi-parcours, il est très, très difficile d’envisager une qualification des Rois de la Californie en Playoffs. Un réveil en deuxième partie de campagne qui peut les mener au play-in tournament reste cependant un scénario envisageable, mais ce sera à Luke de trouver la bonne formule.

Source texte : The Athletic