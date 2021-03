Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-2021 Vol. 10 : avis à la population, Deandre Ayton n’est pas le joueur le plus agile de NBA

Si le lundi est le meilleur jour de la semaine, le vendredi s’en rapproche fortement car c’est jour de Shaqtin’ A Fool. Le pépère national Shaq nous régale encore une fois avec une compilation de fails et de wtf, et au menu aujourd’hui pas de poisson, mais des semblants de caviars, des figures aériennes et une séquence digne de la D3 de Normandie.

On commence avec Luka Doncic qui a voulu nous faire une passe à l’aveugle, en contre attaque, à un potentiel trailer. Malheureusement pour le Slovène, il n’y avait absolument personne étant donné que ses coéquipiers étaient.. devant lui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et on passe ensuite à un move qui aurait pu être un sacré highlight mais uniquement s’il était rentré. On se souvient tous du 360 de John Wall ou bien encore celui de DeMar DeRozan, mais vous souvenez-vous de celui de… De’Andre Ayton ? Non ? Eh bien c’est normal. Notre ami des Suns a ainsi réalisé, a pleine vitesse, un 360 qui s’est fini en une énorme briquasse contre la planche. L’envie était là… mais c’est tout. On a également droit au pilier, à l’un des monuments du Shaqtin’ A Fool : Robin Lopez. Cette semaine ? Le plus chevelu de la fratrie nous a encore offert un flop défensif, et pas qu’à moitié. Pas de faute sifflée sur une magnifique tentative et deux pions encaissés sur la truffe, ça c’est du beau boulot. On finit avec non pas une action, non pas deux, mais bel et bien un trois à la suite du côté de Warriors – Lakers. Stephen Curry qui se fait un croche-patte tout seul, contre-attaque des Lakers, Montrezl Harrell qui se fait bâcher contre la planche par Wiseman, contre-attaque de l’autre côté, et passe dans le… vide. Séquence étonnante pour un match entre deux vraies équipes de basket, mais que voulez-vous, quand ça veut pas ça veut pas.

Encore une compilation de qualité de la part de notre Shaq adoré car les habitués ont répondu présent, et ce pour notre plus grand plaisir (coquin) du vendredi.