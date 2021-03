P.J. Tucker ne veut plus jouer à Houston et souhaite rejoindre un contender : Bucks, Lakers, Heat, Nets, qui va remporter la mise ?

P.J. Tucker a officiellement demandé hier soir le divorce avec les Rockets. Après le départ de Russell Westbrook et James Harden, c’est au tour de Pidjay de vouloir partir. Et la manière avec laquelle il le fait n’est pas forcément des plus fair.

La news est tombée hier soir, juste avant le match opposant Houston à Sacramento. Après s’être échauffé, P.J. Tucker a décidé de ne pas jouer. C’est Stephen Silas, le coach rookie des Rockets, qui a donné plus d’informations au micro d’ESPN à la fin du match :

« Je pensais qu’il allait jouer ce soir. C’est décevant mais on peut comprendre que l’année est difficile. Il a décidé qu’il n’était pas dedans et on a suivi son idée. Il faut aller de l’avant maintenant. »

Résultat, Tucker ne participera pas à la suite du road-trip de son équipe. Et on ne devrait donc plus voir P.J. sous le maillot des Rockets.

With the NBA Trade Deadline inside of two weeks now — and Houston losers of 14 straight games — PJ Tucker has likely played his final game with the Rockets. https://t.co/k9vp3z4WX6 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2021

Son futur départ peut-être expliqué par deux raisons. Tout d’abord, la situation actuelle des Rockets, qui viennent d’enchaîner leur 14e défaite consécutive. Ils sont avant-derniers de la Conférence Ouest avec un bilan de 11 victoires pour 24 défaites. Ensuite, P.J. n’a jamais obtenu l’extension de contrat qu’il recherchait avec Houston. Il imaginait signer une prolongation de 24 millions de dollars sur deux ans, mais Houston n’était pas chaud. Il possède aujourd’hui un salaire de huit millions de dollars dans la dernière année de son contrat de quatre ans et 32 millions. Tucker aurait mal vécu cet épisode, qu’il aurait pris pour un manque de confiance. Coach Silas a également déclaré :

« Nous allons faire ce qui est le mieux pour le groupe et faire ce qui est le mieux pour P.J., ce qui est probablement de ne pas l’avoir ici. »

Silas connaît décidément une première saison de coaching compliquée. Récupérer les Rockets en plein cirque James Harden, avec plusieurs mecs qui veulent se barrer, on a connu plus simple pour débuter. Alors maintenant, on peut se demander où va atterrir P.J. Tucker, si transfert il y a. On le sait, Tucker souhaite rejoindre un contender, et le moins que l’on puisse dire c’est que le profil intéresse. Un défenseur qui n’hésite pas à se coltiner le meilleur scoreur d’en face et jouer pivot malgré ses 198 centimètres avec les chaussures, on n’en connaît pas beaucoup. Dureté, expérience, défense, avec quelques 3-points dans le corner, ça peut toujours servir, même si la production de P.J. a chuté cette saison à 4,4 points (36,6% au tir, 31,4% du parking) et 4,6 rebonds.

Selon ESPN, Brooklyn, Miami, les Lakers et Milwaukee ont déjà commencé les discussions autour de P.J. Tucker. D’autres rumeurs de transferts circulent également autour de ces franchises concernant LaMarcus Aldridge ou encore Andre Drummond. Le jeu des chaises musicales n’a pas encore tout révélé alors que la trade deadline approche.

On sait que les transferts de mi-saison sont souvent des petits ajouts dans un effectif déjà bien huilé en vue des Playoffs. Et c’est dans ce cadre-là que se situe P.J. Tucker. Reste à savoir quelle équipe a besoin d’un LeBron stoppeur (ça existe ?), à moins qu’il décide de rejoindre ce dernier aux Lakers. Affaire à suivre.

Source texte : ESPN