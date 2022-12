C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur LeBron James !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Alors là clairement, on est sur du lourd. Le meilleur coéquipier de LeBron James, en voilà un sacré débat si on enlève Gérard Smith de la discussion. Parce qu’en 20 ans de carrière, il en a eu des teammates le King, et pas n’importe qui : Dwyane Wade à Miami, Boobie Gibson Kyrie Irving à Cleveland, Anthony Davis à Los Angeles, voilà les trois noms qui nous viennent directement en tête car ils ont tous aidé LeBron à atteindre le sommet de la NBA, chacun à sa façon. D-Wade a permis à James de grandir en tant que leader, Uncle Drew était à ses côtés lors de l’incroyable titre des Cavs en 2016, et prime Davis est peut-être le joueur partageant la plus belle complémentarité avec le Roi sur le parquet. Bref, ça se discute très très fort et quelque chose nous dit qu’on ne va pas être tous d’accord. Ça tombe bien, c’est un peu le but.

