C’est lundi, le meilleur jour de la semaine, mais aussi le moment de récompenser les joueurs qui ont envoyé du lourd sur les sept jours précédents. Vous l’aurez compris, on va parler récompense hebdomadaire et cette fois c’est Luka Doncic et Pascal Siakam qui sont les heureux lauréats.

Honneur à l’Est avec un Pascal Siakam qui marche sur l’eau à Toronto ou plutôt sur la glace vu les températures de saison dans l’Ontario. Presque 39 points de moyenne, plus de 10 rebonds et 7 passes sur les trois derniers matchs (deux victoires et une défaite) pour le Camerounais. Ce sont des stats monstrueuses et on retiendra évidemment cette pointe à 52 points pour mettre fin à la série victorieuse des Knicks au Garden. Accessoirement, la deuxième meilleur perf au scoring de l’histoire de Toronto. Spicy-P a en plus bien choisi son moment pour monter en température avec l’ouverture des votes pour le All-Star Game. Le boss des Dinos est bien parti pour aller ajouter une étoile supplémentaire d’ici quelques semaines à Salt Lake City.

Dans la Conférence Ouest, Luka Doncic a encore réussi ses tours de magie avec Dallas. Presque 32 points, 9 passes et 8 rebonds pour la superstar préférée des Mavs, qui a mené les siens à un bilan de 3 victoires en 4 matchs sur les sept jours écoulés. Une récompense méritée pour le talent de Lulu mais on sent que ce choix va quand même faire parler. Difficile en effet de faire abstraction du cas Nikola Jokic, qui tournait à 27,7 points, 12 rebonds et 13 passes sur les sept derniers jours ! De surcroit, le Joker présente un bilan parfait de 3 victoires pour aucune défaite et les siens viennent de consolider leur place en haut de la Conférence Ouest derrière une énième masterclass du Serbe. Un peu surprenant ce choix de la NBA.

Ils ont aussi reçu des voix :

Conférence Ouest : Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokić (Nuggets), Lauri Markkanen (Jazz) et C.J. McCollum (Pelicans)

Conférence Est : Jarrett Allen (Cavs), DeMar DeRozan et Zach LaVine (Bulls), Joel Embiid et James Harden (Sixers), Tyrese Haliburton (Pacers), Franz Wagner (Magic) et Trae Young (Hawks)