Quand on aime, on ne compte ni l’argent ni les années. Gregg Popovich (74 ans) a signé hier un nouveau contrat avec les Spurs, un contrat de… cinq ans, un contrat qui devrait lui rapporter dans les 80 millions de dollars. Sympa la pré-retraite.

L’arrivée en ville de Victor Wembanyama était le premier cadeau, et ce contrat est donc la cerise sur le cadeau, comme le dit presque l’expression. On se demandait – un peu – ce que pourrait bien faire Gregg Popovich de son avenir, si le grand âge du coach des Spurs n’était pas un frein à la suite de sa carrière, et le Pop a donc balayé toutes ces questions d’un revers de main !

WAYAAAAA 5 ans de plus pour Popovich aux Spurs !!! https://t.co/HZunWqzX05

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2023



Information importante, Gregg Popovich est également le président des opérations basket à San Antonio, ce qui signifie que son contrat sera quoiqu’il arrive honoré même s’il venait à laisser sa place sur le banc. Malin le Pop, malin et riche car ces 80 millions sur 5 ans surpassent les 78,5 offerts il y a quelques semaines par les Pistons à Monty Williams, et le contrat signé par le grand druide texan devient de ce fait le plus onéreux jamais signé pour un coach.

Malin, riche et bientôt maire de la ville, car Gregg Popovich c’est aujourd’hui… 31 saisons avec les Spurs dont 27 en tant que coach, évidemment un record parmi les coachs en activité. On ne compte d’ailleurs plus les records battus par le boss du banc des Éperons, lui qui a, entre autres, connu les Playoffs 22 saisons de suite, possède le record all-time de victoires en saison régulière depuis 2022 et remporté le titre NBA cinq fois en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2014, drivant de main de maître une tripotée de joueurs all-time devenus sous sa coupe des icônes locales et mondiales (David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, Kawhi Leonard…).

Avec ce contrat longue durée Gregg Popovich s’assure en tout cas la chance de pouvoir assister de très près au développement de Victor Wembanyama, qui est le plus chanceux on ne sait pas, mais après quelques années de doute on semble reparti pour un tour à San Antonio, boosté que l’on est au Texas par ce premier choix de Draft et la perspective de revenir au sommet à moyen terme.

80 millions sur 5 ans. A 74 ans. Au diable les économies, on n’a qu’une vie, et Gregg Popovich a peut-être bien rajeuni de dix ans depuis deux mois. A San Antonio le basket passe par un homme, et ça n’est pas demain qu’il passera la main.