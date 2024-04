C’est pas parce que les Playoffs débutent qu’on ne va pas parler des joueurs qui ne les jouent pas. Et imagine t’es super fan de Yuta Watanabe ? Eh bien tu dois être trop content qu’on parle de ton joueur préféré.

Passé notamment par les Nets, les Raptors, les Suns ou les Grizzlies, l’international japonais Yuta Watanabe a annoncé lors d’un live Instagram qu’il comptait retourner jouer au Japon la saison prochaine. Sniper capable de filocher et joueur polyvalent, Yuta a joué un peu plus de 200 matchs NBA en cinq saisons. Il a notamment déclaré que l’une des raisons était que cette décision était la meilleure pour sa santé mentale.

Yuta Watanabe possède une player option à 2,6 millions avec Memphis pour 2023-24 mais il devrait donc décliner cette option, jouer les Jeux en France (le Japon est dans la poule de l’Équipe de France) puis rentrer au pays, et on lui souhaite tout le meilleur pour la suite, en espérant qu’il ne croise pas trop d’Anthony Edwards au pays du Soleil Levant. Bon vent le Y, et on se voit à Lille !