Après sa saison rookie aux Spurs, Victor Wembanyama sera au moins aussi attendu aux Jeux Olympiques que Team USA. Tandis que les Américains vont sortir l’artillerie lourde, Wemby devrait disputer sa première grande compétition en Bleu cet été. De quoi nous offrir un affrontement XXL en phases finales à Paris ? En tout cas, Wemby n’a pas peur.

Après son échec au Mondial 2023 où elle avait envoyé une équipe B voire C, Team USA arrivera revancharde aux JO et avec ses plus grandes têtes d’affiche : LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et Cie. L’objectif est clair : remettre l’église au milieu du village, et par la même occasion prouver sa supériorité sur le reste du monde.

Mais il en faut plus pour impressionner les futurs concurrents. Après Shai Gilgeous-Alexander, c’est Victor Wembanyama qui se dit prêt à affronter l’armada étoilée.

“Je préfère largement affronter leur meilleure équipe que leur équipe 2 ou 3” a déclaré Wemby à Théo Quintard sur Le Monde. “Leur faire face en finale ou en poule : pour moi, c’est pareil.”

Vous l’avez compris, Victor Wembanyama n’est pas du genre à flipper devant un adversaire. “Team USA ou pas, m’en bats les co*illes. LeBron, Steph, KD machin chouette, rien à fo*tre” comme dirait Claude.

Une chose est sûre, l’Équipe de France n’affrontera pas les Américains en phase de poules, le pays organisateur et le tenant du titre ne pouvant pas être dans le même groupe au premier tour. Les Bleus ont finalement tiré l’Allemagne, le Japon et le vainqueur du TQO de Riga, tandis que Team USA affrontera la Serbie, le Soudan du Sud et le vainqueur du TQO de Porto Rico.

Ce n’est qu’à partir des matchs à élimination directe que l’EDF peut potentiellement rencontrer Team USA. Si les Bleus et les Avengers américains finissent par se croiser à Paris, ce sera une occasion en or pour Victor Wembanyama de marquer encore un peu plus les esprits auprès du public américain.

Source texte : Le Monde