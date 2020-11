Bogdan Bogdanovic va bien arriver sur le marché de la Free Agency : les fans des Bucks en PLS, c’est quoi la suite ?

C’est une news qui avait fait grand bruit juste avant le début de la Draft NBA la nuit dernière, le genre de news WTF où les Kings sont automatiquement impliqués. Le sign & trade envoyant Bogdan Bogdanovic de Sacramento à Milwaukee était menacé, le joueur n’ayant pas donné son accord. Et c’est désormais officiel, Bogda a choisi de devenir agent libre.

Bogdan Bogdanovic n’ira donc pas à Milwaukee, en tout cas pas pour l’instant. L’accord de principe entre les Kings et les Bucks n’est plus d’actualité, puisque le Serbe testera bien le marché à partir de vendredi dans son costume d’agent libre restrictif. Il va ainsi pouvoir évaluer les différentes options qui vont s’offrir à lui, en sachant que la franchise de Sacramento pourra toujours s’aligner sur les offres. C’est un dossier qui est aujourd’hui assez flou après l’épisode du sign & trade foiré avec les Bucks, et on a hâte de voir comment cette situation va évoluer. Bogdan pourra se mettre d’accord sur un contrat avec l’une des franchises possédant de la marge salariale durant l’intersaison, ou alors accepter un autre sign & trade. Le mot-clé ici est « accepter » car il faut bien son accord pour qu’un échange se fasse, n’est-ce pas les Kings ? Si Bogda n’a pas donné son feu vert pour rejoindre les Bucks, on se dit néanmoins qu’une arrivée à Milwaukee n’est peut-être pas à exclure complètement. Car d’après Brian Windhorst d’ESPN, Bogdanovic serait chaud pour rejoindre Giannis Antetokounmpo et tout ce bordel ne serait en fait qu’un moyen pour éviter de se retrouver au milieu d’une affaire de tampering. Car en voyant un sign & trade se réaliser entre les Bucks et les Kings quelques jours avant l’ouverture de la Free Agency, de nombreux dirigeants auraient élevé la voix à travers la Ligue. Du coup, on dit no deal aujourd’hui pour se mettre officiellement d’accord un peu plus tard ? C’est un scénario qui est possible aussi.

En attendant d’en savoir plus, on espère quand même pour les Bucks que cette situation WTF basculera en leur faveur car ils sont sur le point de se retrouver à un tournant avec la prolongation de contrat de Giannis Antetokounmpo. Pour rappel, le Greek Freak est éligible à une supermax extension durant l’intersaison et sera potentiellement agent libre en 2021. Le manager général de Milwaukee Jon Horst s’est bougé pour entourer du mieux possible son double MVP car juste avant l’affaire Bodga, il avait déjà recruté le joueur des Pelicans Jrue Holiday. Si Bogdan Bogdanovic débarque en plus, ça fera une pièce supplémentaire importante pour jouer le titre en 2021. Le genre de coup double qui pourrait éventuellement convaincre Giannis de signer avant le 22 décembre, date d’ouverture de la saison régulière. Dans le cas contraire, ça sera un gros fail et les Bucks tenteront probablement autre chose pour compenser et maximiser leurs futures chances en Playoffs.

Avec la Free Agency qui démarre vendredi, on va très bientôt en savoir plus sur l’évolution du dossier Bogdan Bogdanovic. Peut-être que ça finira quand même à Milwaukee, ou peut-être que ce sign & trade annulé restera un « What if » dans le cas d’un futur départ du Greek Freak…

Source texte : ESPN