La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Kelly Oubre Jr. et Nick Nurse (Sixers) ont pris 50 000 dollars d’amende chacun pour avoir rouspété sur les arbitres après la défaite face aux Clippers. On vous remet la scène, car c’est drôle.

Oubre asking them “got it?” after got me pic.twitter.com/z5TMPDV2xz

— Rob Perez (@WorldWideWob) March 28, 2024

En avant-dernière année de contrat, le coach des Mavs Jason Kidd espère prolonger cet été. (Source : The Athletic)

Petite info NCAA : Dru Joyce, ancien coéquipier de LeBron James au lycée, va devenir le nouveau head coach de l’université de Duquesne. Il succède à Keith Dambrot, ancien coach de LeBron et Dru.

I’m proud to announce! As the unquestioned source I am confirming that Dru Joyce is the new HC at Duquesne University and is meeting with the team right now! So damn happy and proud of you my brother!!! @DruOnDemand @DuqMBB 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #GoDukes❤️💙🤍

— LeBron James (@KingJames) March 28, 2024

Le président de la NCAA Charlie Baker veut bannir les paris sportifs qui sont réalisés sur les athlètes universitaires. Pour rappel, la NBA enquête actuellement sur Jontay Porter, potentiellement lié à un scandale de paris sportifs. (Source : ESPN)

NCAA president Charlie Baker says organization is working to ban prop bets on college athletes across betting markets. Baker says NCAA is contacting officials in states still allowing prop bets on college sports and asking them to join with several states that have banned them.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2024

Gilbert Arenas vs Kwame Brown, juste pour le divertissement.

Kwame Brown WENT OFF on Gilbert Arenas 😳

“What gives a gun-toting dumb son of a b*tch the credibility to talk about anybody?” 😭😭 pic.twitter.com/IVWVwjLA9C

— LakeShowYo (@LakeShowYo) March 28, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.