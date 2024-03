Marcus Morris, qui avait signé un petit CDD de 10 jours dans l’Ohio à la mi-mars, disputera la fin de saison et les Playoffs avec les Cavaliers. De l’expérience en sortie de banc et à bas prix, tout le monde y trouve son compte.

Le vétéran a eu cinq matchs pour faire ses preuves, et à conquis le cœur des Cavs dès sa première apparition contre les Pacers. 14 points à 4/5 du parking en sortie de banc, de l’énergie et de la poigne, pile ce qu’il faut dans la période qui s’annonce.

Période d’essai convaincante, prolongation méritée, comme quoi la NBA c’est presque comme le monde du travail. Dans la course aux Playoffs, l’expérience de l’ailier fort de 34 ans sera bienvenue. Morris compte près de 70 matchs de PO dans sa besace, dont deux parcours en finales de conférence.

Les Cavaliers étaient prévenus, qui dit Marcus Morris dit aussi… coudes qui trainent et autres filouteries. Certes, jouer dur sur un Tatum ou un Randle peut aider dans une potentielle série accrochée, mais le vétéran est également habitué aux soirées qui terminent tôt.

Preuve en est il y a quatre jours, lors de la réception de Charlotte. Huit petites minutes, et Marcus assomme Nick Richards avec un coup dans la tête bien comme il faut. Ejection, et direction la douche. Mais selon l’intéressé, c’est ce genre de mentalité qui manque à l’équipe :

“Comme je l’ai dit {à Richards, ndlr}, je n’essayais pas de le blesser. J’ai juste joué physique (…) parce qu’à l’avenir, on aura besoin de ça. Il y a beaucoup d’intérieurs à l’est, beaucoup de gars costauds et beaucoup de matchs difficiles à venir. Je veux donc continuer à le montrer”. – Marcus Morris, propos rapportés par l’Akron Beacon Journal.

Jarrett Allen, puis J.B. Bickerstaff en conférence de presse ont admis après la rencontre que ce genre de profil était précieux. Rendez-vous dans quelques semaines pour voir Morris rentrer dans tout le monde en Playoffs.

D’ici-là, la course est plutôt ouverte. Actuellement troisièmes, les Cavs pourraient même viser plus haut… ou craindre la remontée du Magic en cas de contre-performances.

