Marcus Morris rejoint les Cavs pour un contrat de dix jours

Petite info qui mérite d’être relayée, mais alors rien de plus hein, Marcus Morris Sr. a signé hier un contrat de dix jours avec les Cavs. Un peu d’expérience, de shooting et de vice en CDD.

Les Cavs ont perdu hier fac eaux Rockets et c’est une bien mauvaise opération en vue des Playoffs. En effet, les Bucks leur sont passés devant, reléguant Cleveland à la troisième place de l’Est, et les Knicks pourraient bien débarquer bientôt dans la course au podium. Dans cette optique, ou plutôt pour remplir leur feuille, le staff des Cavs a fait appel à une vieille connaissance pour faire le nombre dans les prochains matchs : Marcus Morris.

Free agent Marcus Morris has agreed to a 10-day contract with the Cleveland Cavaliers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Morris is expected to be available for Monday’s Cavs game vs. Pacers. pic.twitter.com/WfqISwSJDb

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2024



Le poste 4 de 34 ans, qui valait encore quasiment 16 points par match il y a deux ans avec les Clippers, peine depuis à donner un second (un dernier ?) souffle à sa carrière. Coupé par les Spurs sans jamais n’avoir été invité à l’entraînement (San Antonio l’avait récupéré à la deadline de février en provenance des Sixers), MM va donc venir boucher les trous dix jours, dans un premier temps peut-être, chez des Cavs toujours privés d’Evan Mobley mais également de Max Strus et Dean Wade. On rappelle au passage que si celui qui avait (enfin !) pu jouer sous le maillot de sa ville natale avait été tradé sans l’ombre d’une émotion en février, ceci valait sas doute de retour de karma pour la douille qu’il avait mise aux Spurs quelques années auparavant, et ceci est une attaque tout à fait gratuite de l’auteur de cet article.

Un contrat de dix jours aux airs de période d’essai avant un mariage un peu plus officiel ? A voir, mais Marcus aura donc deux ou trois matchs pour faire ses preuves, à commencer par demain soir face aux Pacers. Est-ce qu’on a hâte ? Boarf, pas spécialement.