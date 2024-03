Ça n’est clairement pas l’info que vous retiendrez en vue de la pause café de lundi matin, mais ceci méritait tout de même d’être souligné : Amida Brimah est le nouveau détenteur du plus grand nombre de contres dans l’histoire de la G League.

A une lettre près, on aurait pu parler de la prestation d’Afida sur Amazon Prime, mais on s’en tiendra finalement au basket ce matin. Elle te tient, tu la tiens, par la barbichette, mais Amida Brimah, lui, préfère les crêpes.

Son plus gros point fort restait jusque-là d’avoir joué quelques mois à la JL Bourg Basket, mais son plus grand accomplissement est donc désormais d’être le meilleur contreur de l’histoire de la NBA G League.

AMIDA BRIMAH MAKES HISTORY! 📚

The 6’10” @GLeagueWarriors center registered his 345th career block to make him the G League’s all-time Regular Season leader in blocked shots. Brimah currently ranks third in the G with 2.4 BPG. He led the league with 2.6 BPG in 2017-18. pic.twitter.com/Ji9T3tCkui

— NBA G League (@nbagleague) March 16, 2024



345 contres pour s’emparer de la première place, deux de plus pour finir la soirée de vendredi et quatre de plus hier soir au passage, pour celui qui n’a joué que cinq matchs de NBA en 2021 avec les Pacers, mais qui est donc une valeur sûre de son antichambre depuis des années. A 30 ans, le pivot des Santa Cruz Warriors inscrit son nom dans l’histoire de la petite sœur de la NBA et c’est tout à son honneur, même si ce genre d’exploit ne lui ouvrira pas forcément les portes d’une franchise NBA.

Et même si ça n’est pas tout à fait Amida mais plutôt Afida, on ne résiste finalement pas à la tentation de vous poser ici ce banger. Bonne journée à tous.