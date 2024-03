Au tout début des années 2000, quand LeBron James n’était pas encore LeBron James, un certain Keith Dambrot était l’homme qui entraînait le jeune phénomène au lycée St. Vincent-St. Mary. Quasiment un quart de siècle plus tard, Dambrot va vivre sa dernière March Madness avec l’université de Duquesne (basée à Pittsburgh). Et il peut compter sur le soutien du King !

Le 17 mars dernier, après le titre de conférence remporté par Duquesne et donc le billet pour la March Madness validé, le coach des Dukes Keith Dambrot a entendu son téléphone sonner. À l’autre bout du fil ? LeBron James.

“Cela montre à quel point il tient à nous” a déclaré Dambrot. “Quand une superstar comme lui vous appelle après un match, ça compte beaucoup. C’est un meilleur être humain qu’un joueur de basket.”

La relation entre Keith Dambrot et LeBron James date de 1999. C’est cette année-là que LeBron a intégré en tant que freshman l’équipe du lycée St. Vincent-St. Mary (Ohio), alors coachée par Dambrot. Ensemble, ils ont gagné deux titres de champion d’État tout en devenant l’une des meilleures équipes du pays. Même des années plus tard, LeBron n’a pas oublié ce que son ancien entraîneur lui a apporté quand il n’était encore qu’un ado.

“Il m’a montré ce que ça voulait dire de vraiment travailler dur. J’ai compris qu’en travaillant dur, je serai récompensé.” – LeBron James

THE BEST!!!!!! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾 https://t.co/KFRubsuOfL

— LeBron James (@KingJames) March 18, 2024

Le travail, c’est la principale qualité qui a permis à Keith Dambrot de réaliser une belle carrière de coach dans le monde du basket amateur.

Une carrière qui fut un temps menacée après un incident à caractère raciste (utilisation du mot “nègre” dans les vestiaires) lorsqu’il coachait à l’université de Central Michigan au début des années 1990. Incident contesté par Dambrot, qui avait porté plainte contre l’université pour diffamation avec le soutien des joueurs afro-américains de l’équipe. Cela n’a pas empêché Dambrot de se faire virer et il n’a pas retrouvé de poste pendant des années. Jusqu’à son arrivée au lycée St. Vincent-St. Mary en 1998.

Keith Dambrot a vu LeBron James débarquer en compagnie de ses copains Sian Cotton, Willie McGee, Romeo Travis et Dru Joyce III. Ce dernier, qui est aujourd’hui l’assistant de Dambrot à l’université de Duquesne, est à l’origine de l’arrivée de James à St. Vincent-St. Mary. Dru a en effet su convaincre LeBron et les autres de le suivre pour garder le crew ensemble. C’est ainsi que la carrière de Dambrot a pu redécoller.

Après son passage à St. Vincent-St. Mary, Keith Dambrot a retrouvé le monde universitaire en s’engageant avec l’université d’Akron, d’abord en tant qu’assistant en 2001 puis en tant que head coach à partir de 2004. Il a passé plus de 15 ans sur les bancs d’Akron, décrochant notamment trois titres de conférence avec trois participations à la March Madness en prime. Dambrot a établi un nouveau record pour le nombre de victoires accumulées au sein de l’université (305 au total) et a remporté trois titres de coach de l’année dans sa conférence.

Keith Dambrot a ensuite rejoint l’université de Duquesne en 2017, avec comme mission principale de redresser un programme en perdition. Mission d’ores et déjà accomplie puisque sur les sept dernières années, les Dukes ont terminé avec un bilan positif à quatre reprises. Duquesne reste surtout sur sa saison la plus victorieuse depuis… 1954 (24 victoires), saison ponctuée par un magnifique titre de conférence et une qualification pour la fameuse March Madness. Une première depuis 1977 !

YESSIRRR!! Punch that 🎟️ to the Big Dance @DuqMBB!!! CONGRATULATIONS!!!!! Love you Coach Dambrot & @CoachDruJoyce 🤎🙌🏾🙌🏾🙌🏾

— LeBron James (@KingJames) March 17, 2024

Cette March Madness 2024, ce sera la dernière danse pour Coach Dambrot.

Il a en effet annoncé il y a quelques jours sa décision de se retirer à la fin de la saison, à l’âge de 65 ans et avec plus de 500 victoires au compteur. Keith Dambrot arrive au bout de son contrat de sept ans avec les Dukes, il ne possède plus forcément l’énergie pour repartir pour un tour, et veut en accorder un maximum à sa femme qui a récemment été diagnostiquée d’un cancer du sein.

Dambrot espère laisser sa place à Dru Joyce III sur le banc, mais avant ça il ne serait pas contre de réaliser un ultime exploit sur la plus belle des scènes. L’université de Duquesne va entrer en lice ce soir à 17h40, avec un affrontement contre BYU du côté d’Omaha. Les Dukes – classés #11 dans la région Est – ne sont pas favoris mais donneront tout pour leur coach.

“J’ai dit à mes gars ce matin, ‘On est assez bons pour continuer à gagner’. Donc on ne va pas aborder le tournoi en se disant qu’on est juste contents d’être là. On va essayer de gagner. On espère finir fort.” – Keith Dambrot

Qui sait, avec des LeBron au pied, peut-être qu’ils déplaceront des montagnes.

Yessir!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Best of luck guys!! https://t.co/ngxGghmCd7

— LeBron James (@KingJames) March 21, 2024

Sources déclaration : Akron Beacon Journal, UNINTERRUPTED, Washington Post