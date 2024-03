On a eu droit à deux matchs cette nuit, et pas du menu fretin, que des équipes qui jouent la post-season. Les Hawks se payent le scalp des Celtics en back-to-back et les Pelicans font un peu plus sombrer des Bucks en mode mi-figue mi-raisin.

Les résultats de la nuit

Hawks – Celtics : 123 – 122 (stats, a.p.)

– Celtics : 123 – 122 (stats, a.p.) Pelicans – Bucks : 107 – 100 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Dejounte Murray a shooté jusqu’à plus soif, des pourcentages pas dingos mais un game-winner en prolongations face à la meilleure équipe de la ligue à l’arrivée.

Giannis a tout tenté, mais un peu esseulé, il ne peut pas empêcher la défaite face à une équipe de New Orleans bien organisée derrière un Zion Williamson qui ne s’est pas gêné pour bien martyriser la raquette des daims.

Et en G League ?

Encore une nuit sérieuse pour les Français Ousmane Dieng et Olivier Sarr avec le Thunder. 20 points, 11 rebonds et 7 passes pour le premier. 6 points et 16 rebonds pour le second malgré de la maladresse.

La course aux Playoffs

Le highlight de la nuit

DEJOUNTE MURRAY PUTS ATLANTA ON TOP WITH 0.1 LEFT IN OT!

Le point TTFL du matin

Les classements

