Sélectionné en 38ème position de la Draft 2023, Jordan Walsh est pour le moment en train de montrer qu’il vaut peut-être mieux que sa place dans la cuvée. La Summer League 2023 de l’ancien d’Arkansas est en tout cas une réussite.

16 points, 4,2 rebonds, 1 interception de moyenne en 27 minutes par match. Alors certes, Jordan Walsh ne finira pas meilleur scoreur voire meilleur joueur de la compétition mais pour quelqu’un qu’on n’attendait pas spécialement sur cette Summer League 2023, c’est vraiment solide. On avait déjà pu se faire une idée de ses qualités sur les précédentes rencontres, avec notamment un carton face aux Lakers (25 points). Cette nuit face au Magic, l’ailier n’a pas pu disposer d’un énorme temps de jeu (12 points, 4 rebonds en 16 minutes) vu la raclée infligée par Boston, mais sur le peu qu’on a pu observer c’est toujours aussi séduisant.

Jordan Walsh, c’est pas le “BG” qui sort du lot sur le terrain mais c’est un joueur qui apporte certaines garanties. Déjà, celle d’un joueur qui montre énormément d’envie, de combativité. Défensivement, c’est aussi quelqu’un qu’on va vite catégoriser comme une teigne.

Jordan Walsh is such a disruptor in passing lanes pic.twitter.com/yz7lCXfgBH

— Aram Cannuscio (@AC__Hoops) July 15, 2023

Le hustle et la défense, ce sont des qualités qui vont plaire rapidement aux fans des Celtics. Le fait qu’il puisse ajouter une certaine fiabilité à 3-points (41% sur cette Summer League avec 5 tentatives par match), c’est une excellente chose également. On a un vrai potentiel de 3&D à développer et il y a sans doute quelque chose à faire niveau handle également, le mec n’est pas manchot.

Avec le départ de Grant Williams, Boston va chercher des options pour venir filer des coups de main aux postes 3 ou 4 et Walsh pourrait à terme devenir une solution. On ne dit pas qu’il jouera 15 minutes par soir dès le jour 1, on n’est pas dans l’enflammade, mais on peut vraiment partir sur une bonne surprise si la greffe prend au TD Garden. Vu son numéro à la Draft, c’est un garçon à potentiellement ranger dans les steals d’ici l’année prochaine.