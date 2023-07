Free Agency 2023 : les joueurs encore disponibles sur le marché

La Free Agency a commencé il y a trois jours et déjà pas mal de monde a choisi sa prochaine franchise pour 2023-24. Mais en attendant les prochaines signatures, voici une liste non-exhaustive des principaux agents libres (restrictifs et non restrictifs) encore disponibles, classés par postes de jeu.

# Les meneurs disponibles sur le marché

Goran Dragic

Ayo Dosunmu (Bulls, avec restriction)

John Wall

Kendrick Nunn

George Hill

Il y a encore quelques noms sympas sur le poste 1, même si ce sont surtout… des noms vu où John Wall, Goran Dragic et George Hill en sont dans leur carrière. Kendrick Nunn et le jeune Ayo Dosunmu pourraient représenter un bon pari, leur donner plus de responsabilités ne serait pas de refus pour eux non plus !

# Les arrières disponibles sur le marché

Malik Beasley

Will Barton

Jaylen Nowell

Hamidou Diallo

Danny Green

Eh mais il en reste du monde là aussi ! Malik Beasley sort d’une saison assez compliquée où il a dû bouger de Salt Lake City à Los Angeles. MB aurait encore besoin de changer d’air pour devenir un vrai asset ailleurs. Pour le reste de la liste ? Il faudrait y songer si vous voulez compléter votre effectif avec un peu de talent et/ou de l’expérience.

# Les ailiers disponibles sur le marché

Kelly Oubre Jr.

Torrey Craig

Terrence Ross

Matisse Thybulle (Blazers, avec restriction)

T.J. Warren

En vrai, Portland devrait essayer le plus possible de garder Matisse Thybulle, surtout avec ce nouveau plan de reconstruction prévu après le départ de Damian Lillard. T.J. Warren lui, a montré à Phoenix qu’il possédait encore quelques beaux restes malgré ses nombreux problèmes de blessures. Pour les Kelly, Terrence et autres prénoms donnés aux enfants nés dans les années 90, ça peut rendre quelques services mais faut pas leur en demander trop non plus.

# Les ailiers-forts disponibles sur le marché

Grant Williams (Celtics, avec restriction)

P.J. Washington (Hornets, avec restriction)

Paul Reed (Sixers, avec restriction)

Dario Saric

JaMychal Green

C’est au poste d’ailier-fort où il reste certains des meilleurs joueurs dispos. Un garçon comme Grant Williams peut rendre bien des services à l’équipe qui lui fera une belle offre, à voir si les Celtics vont s’aligner. Pareil pour P.J. Washington et à un degré moindre Paul Reed. Pour les deux derniers, Dario Saric et JaMychal Green, il leur faut une franchise compétitive pour reprendre envie de jouer avec plus de responsabilités.

# Les pivots disponibles sur le marché

Christian Wood

Mo Bamba

Mason Plumlee

Bismack Biyombo

Montrezl Harrell

Christian Wood, qu’on aurait aussi pu mettre chez les ailiers-forts, est le “grand nom” de cette liste, lui qui reste sur une saison à plus de 16 points et 7 rebonds avec Dallas. Le jeune Mo Bamba fait lui son arrivée dans la liste vu qu’il a été coupé par les Lakers. Pour le reste du groupe, on est sur du pivot vétéran qui pourrait compléter la raquette d’une équipe en recherche de profondeur à l’intérieur.