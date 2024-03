Les Sixers intéressés par Kai Jones

Reverra-t-on bientôt Kai Jones en NBA ? C’est un scénario qui est du domaine du possible. L’ancien des Hornets va faire un test chez les Sixers, qui ont une place de libre dans l’effectif.

La dernière fois qu’on a parlé de Kai Jones, c’était en octobre. Peu avant le début de la saison NBA, le jeune intérieur s’était fait couper par Charlotte après une mise à l’écart et plusieurs posts pour le moins chelou sur les réseaux sociaux.

Cinq mois plus tard, Kai a une opportunité pour retrouver la Grande Ligue.

Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, Jones va réaliser un workout avec les Sixers dans les jours à venir, et tentera d’intégrer un effectif qui connaît pas mal de galères de blessures cette saison (Joel Embiid bien sûr, mais pas seulement).

Si le talent et les qualités athlétiques de Kai Jones lui permettent de rester sur les radars d’équipes NBA, l’intérieur bahaméen de 23 ans doit surtout prouver qu’il a suffisamment la tête sur les épaules s’il veut retrouver un spot dans la Grande Ligue. Se prenant pour le GOAT sur Twitter, critiquant ses coéquipiers lorsqu’il était encore aux Hornets et demandant même un transfert publiquement, Jones n’a pas vraiment fait parler de lui pour les bonnes raisons ces derniers mois. À tel point qu’on commençait à s’inquiéter pour sa santé mentale.

Plutôt productif avec l’équipe des Bahamas lors des matchs de qualifs pour l’AmeriCup 2025 en février dernier, Kai Jones espère désormais surfer sur la vague pour convaincre les Sixers.

Les derniers matchs de Kai Jones avec les Bahamas :

13 points, 7 rebonds, 2 interceptions vs Porto Rico (23 février)

14 points, 9 rebonds, 2 contres vs Porto Rico (26 février)

