Victor Wembanyama faisait son retour hier à Marcel-Cerdan, après un voyage aux États-Unis qui fera date et une reprise en douceur du côté du Mans. Au menu de la soirée d’hier ? L’ADA Blois, surprenant promu… mais qui n’a pas pu résister à l’ouragan métropolitain.

Fun fact, la salle levalloisienne n’avait encore jamais été pleine cette saison, comme si le phénomène Victor Wembanyama avait eu besoin de faire ses dernières preuves avant de chauffer les gens à venir à la salle. Pleine elle devrait l’être à chacune de ses apparitions désormais, et hier soir on pouvait par exemple apercevoir… Lionel Jospin, posé tranquille aux côtés de George Eddy, peut-être Lionel lui parlait-il d’ailleurs de sa photo dans le premier livre de TrashTalk paru en 2018. Bref, revenons à nos moutons ou plutôt à notre girafe, et hier soir Victor Wembanyama aura offert un spectacle en deux temps. Un début de match dans lequel il envoie son message habituel de domination et d’insolence, puis un long passage lors duquel on l’aperçoit uniquement car il est très grand, puis cette fin de match, écrasée par Vic et lui offrant au final cette ligne de stats tout à fait complète :

17 points à 7/10 au tir dont 2/3 du parking et 1/3 aux lancers, 7 rebonds, 6 passes et 5 contres en 27 minutes

Un drive main gauche à vous dégouter tous les défenseurs au monde pour commencer, du pick and roll, du gros tir à 3-points et la boîte à gifles sortie en défense, voilà pour le bilan Wembanyamesque de la soirée d’hier. La suite ? Dans une semaine, et dans la plus belle ville du monde, j’ai nommé Bourg-en-Bresse. Et vous voulez un scoop ? Votre rédacteur préféré sera sur place, peut-être même déguisé en Harry Potter et cette phrase n’a aucun sens.