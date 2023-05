L’heure est à la découpe, les Lakers se rendent à San Francisco pour y changer le système de climatisation du Chase Center. Cela fait depuis les Finales NBA 2018 que LeBron James n’a plus croisé le fer avec les Warriors. Cinq ans sans nouvelle de la plus belle rivalité de la dernière décennie. Cinq ans de neige et de glace. Et aujourd’hui, l’espoir renaît.

CONFRONTATIONS EN SAISON RÉGULIÈRE

Warriors 123-109 Lakers

123-109 Lakers Warriors 103-109 Lakers

Lakers 124-111 Warriors

124-111 Warriors Lakers 113-105 Warriors

OPPOSITION DE STYLES

Elle est là, la série la plus caractérielle de ces Playoffs NBA 2023. Trop de hype vis-à-vis des oppositions directes et indirectes : Anthony Davis n’a pas intérêt à sous-estimer Kevon Looney (directe), Jarred Vanderbilt sera un bel obstacle sur la route de Draymond Green (indirecte), Steph Curry et LeBron James vont enfin recroiser le fer (indirecte)… et y’a Austin Reaves qui cherche encore – au sein de la plus grande Legacy de notre siècle – un type à redouter. La dernière phrase est tenue sur le ton de l’humour, mais elle témoigne de la profondeur d’effectif dont dispose Darvin Ham. Cet atout est aussi le premier danger des Warriors. Derrière les défenseurs de métier du cinq majeur, qui pour tenir les seconds couteaux californiens ? À nulle réponse sa malédiction (ça ne veut rien dire mais grosso modo, les Warriors auront du taf).

Point blessures… et pas de grands blessés au lancement de cette série. C’est – par les temps qui courent – assez rare pour le souligner. Dans l’éventualité d’un pépin physique de dernière minute, LeBron James et Anthony Davis sont toujours listés « probable ». Un peu de bluff aussi, mais c’est pour prendre le destin à contrepied. Les Warriors ne disposeront ni de Patrick Baldwin Jr., ni d’Andre Iguodala. C’est pas neuf, ça ne change rien à l’approche de cette série, et ça ne fait pas bouger l’autre car ça n’en touche même pas une.

Parmi les principales interrogations autour du tactico-tactique : qui Darvin Ham missionnera-t-il en défense sur Stephen Curry ? Ce dernier sort d’une performance historique à 50 plaques et n’a aucune pression sur les épaules. En sortie d’une régulière moyenne, le parcours est déjà énorme. On s’attendait à beaucoup des Warriors et on est quand même ravis. Bref : là où Steve Kerr aura à répartir les tâches défensives, Darvin Ham, lui, préfèrera sans doute cibler. No disrespect vis-à-vis de Jordan Poole hein, mais y’a quand même de sacrés pyromanciens dans le cinq de départ. Jarred Vanderbilt pour essayer de museler le n°1 ?

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1, à San Francisco dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai, 4h

Game 2, à San Francisco dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai, 3h

Game 3, à Los Angeles dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mai, 2h30

Game 4, à Los Angeles dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai, 4h

Game 5, à San Francisco, à déterminer*

Game 6, à Argelès-sur-Mer, à déterminer*

Game 7, à San Francisco, à déterminer*

*Si nécessaire