Dernière demi-finale de Conférence à débuter, ce soir, et les Warriors défient les Lakers pour une série qui sent la poudre, qui sent la greatness à plein nez. Ce qu’on en pense ? On vous invite à lire les lignes ci-dessous, c’est le concept.

GIOVANNI

Steph Curry contre LeBron James, Anthony Davis contre Draymond Green, Austin Reaves contre Gary Payton II. Peut-être les six meilleurs joueurs de la Ligue sur le terrain en même temps, comment ne pas être hypé. Collectivement ? Les Warriors semblent au dessus. Au niveau de la fraîcheur ? Attention aux Lakers qui ont étonné sur ce premier tour avec des facteurs X comme Rui Hachimura ou Austin Reaves que les Dubs ne devront pas oublier. Kevon Looney est devant le défi de sa vie face à AD, Andrew Wiggins ou Dennis Schroder vont avoir également un grand rôle et cette dernière phrase me fait plutôt voter Warriors. Ouais Dennis, tout est de ta faute. Warriors 4, Lakers 2.

NICO

Enorme série qui nous attend, entre deux équipes qui montent en puissance au meilleur moment. Warriors vs Lakers, Curry vs LeBron, pas de doute c’est Adam Silver qui va être content, et nous aussi. Ce duel entre l’équipe phare des dix dernières années et la franchise la plus prestigieuse de la NBA s’annonce long et intense, ce qui ne devrait favoriser personne puisqu’on a deux équipes âgées et expérimentées. Je me suis arraché les cheveux en pensant à cette série, mais je mise sur les Warriors en 7 avec un nouveau finish de MVP signé Stephen Curry au Chase. Clairement, la défense physique des Lakers – menée par Anthony Davis – va faire sortir l’attaque de Golden State de sa zone de confort, et la puissance collective démontrée par Los Angeles face à Memphis sera un vrai challenge pour le champion en titre. Mais quoi qu’on en dise, les Warriors restent les Warriors, ils ont l’avantage du terrain, ils n’ont jamais perdu une série à l’Ouest sous Steve Kerr, et Curry est au sommet de son art. Warriors 4, Lakers 3.

ARTHUR

Sacramento était vieillot et tout juste efficace, le jouet de bois offert à un enfant du XXIe siècle, et les Warriors avaient le charme d’une rampe Hot Wheels. Fossé d’expérience entre les deux franchises californiennes sur ce premier tour : les Lakers prennent maintenant le relais. Effectif en 40-0 sur la seconde partie de saison, Rui Hachimura à un rien de briguer la course au trophée de MVP, Dennis Schroder excellent à l’Euro 2022, LeBron James un cran en-dessous mais heureux propriétaire d’une qualité qu’il a longtemps négligée, celle d’avoir de bons coéquipiers. Bref, Los Angeles est le Croque Carotte de Ravensburger. Trop efficace. Trop fort. Trop divertissant. Trop tout. Lakers 4, Warriors 2.

ALEX

J’avoue que j’aurais bien aimé voir un Kings – Lakers pour l’histoire mais on va pas bouder notre plaisir devant ce classique entre Stephen Curry et LeBron James. Une série bien dur à pronostiquer car chaque équipe me semble armée pour faire mal à l’autre. Les shooteurs des Dubs vont être un problème pour les extérieurs de L.A. mais les Purple and Gold ont tout pour régner dans la raquette. Perso j’ai quand même l’impression que Golden State dépend énormément de Curry pour s’en sortir, les autres n’ayant pas montré un niveau incroyable sur ce premier tour. Les Lakers sont sur une belle dynamique et ont fait le plein de confiance au premier tour, sans oublier que la franchise de San Francisco leur a plutôt bien réussi cette année (3-1). Allez, on mise sur des Lakers qui rejoignent les Finales de Conf’. Lakers 4, Warriors 2.

CLEMENT

Un nouvel affrontement Steph VS LeBron, et vous croyez vraiment que je vais me laver ? Deux styles bien différents entre l’attaque flamboyante des Warriors menée par un Steph toujours aussi insolent et les Lakers qui ont prouvé qu’ils pouvaient sortir les barbelés en défense. LBJ VS le Chef, AD VS Draymond, deux belles oppositions de styles qui pourraient bien pousser chaque équipe dans leurs retranchements. Les soldats de GS devront se mettre au niveau de leur franchise player tandis que chez les Lakers, Dillon Brooks ne sera plus là pour jouer les sixièmes hommes de luxe. On mise sur les Dubs en 7 ici. Warriors 4, Lakers 3

NICO V

Oh le banger. La série Californienne au sens le plus touristique, climat, paillettes et j’en passe. De San Francisco à Los Angeles, la NBA va se régaler et nous régaler. Deux soeurs de Cali, deux soeurs rivales qui s’affrontent. Les deux cités ont toutes deux remporté un titre ces trois dernières années, et cette série porte également le duel que nous attendions tous : Stephen Curry contre LeBron James. Tous les éléments sont réunis pour nous faire bosser comme des dingos sur les conférences de presse d’après match, mais aussi pour faire rêver pendant les matchs. Une clé dans cette confrontation ? Anthony Davis. On a vu ce cher Sabonis se faire mettre en pièces par Looney. Et on adore Domas, mais Toto Davis est un autre type de joueur. Si les Lakers dominent dans la peinture, je ne vois pas les Warriors arriver à trouver une solution rapidement et cette série va aller jusqu’au rupteur. Si ce n’est pas le cas, alors ça ira très vite pour L.A. Ah ouais, mon prono ? Bah Looney est fort et Steph aussi, alors Warriors 4 – Lakers 2.

AUGUSTE

Quelle série ça va être. Stephen Curry a rappelé aux Kings qui était l’équipe la plus dominante des Playoffs de ces huit dernières années. LeBron James a rappelé à Dillon Brooks qu’il était peut-être vieux, mais toujours vainqueur. Duel de stars, duel de légendes, ça va être le feu. Pour moi toute la série repose sur… Anthony Davis. S’il plante Kevon Looney, ça peut aller très vite et les 40/20 vont tomber. Mais sinon, Golden State part favori avec l’avantage du terrain. Une série qui va être très serrée, mais je vais dire victoire en six des Warriors. Warriors 4, Lakers 2

EDGAR

Quel kiff de retrouver Steph Curry et LeBron James face à face dans une série de Playoffs. Les Lakers sont définitivement plus l’équipe que l’on a connu en saison régulière. La série contre les Grizzlies a fini de le confirmer, le scénario de celle-ci plaçant L.A. comme LE principal outsider de l’Ouest. Davis et LeBron sont clairement des affamés et surfent sur une dynamique de dingo. En face, les champions en titre ont montré qu’ils avaient la tête dur et les valseuses bien accrochées pour sortir les zébulons de Sacto… très difficile à pronostiquer mais je pense que le talent et l’expérience du roster de Golden State va faire la différence. Les Dubs seront une nouvelle fois poussés dans leurs retranchements et ils adorent ça. Warriors 4, Lakers 3

ANTOINE

Les premiers ont mis une clim monumentale au Golden 1 Center ; les seconds ont envoyé les Grizzlies faire des TikTok sur la plage : on est bien face à un 6 vs 7 en demi-finale de conférence. Cinquième volet de la saga Curry/Lebron en playoffs (peut-être le dernier ?) donc profitons de cette série qui semble signer la fin d’une ère. D’un côté Golden State avec une attaque qui n’a plus besoin de faire ses preuves et une défense en dent de scie cette saison : à quel point ils sont prêts à contenir Davis ? Quand on voit le taff défensif de Draymond et Looney, je me dis que le personnel est là pour le limiter. Côté Lebron, on devrait avoir du Wiggins en rotation avec du Draymond. À voir quels schémas collectifs Kerr met en place. Par contre côté Lakers je suis un peu plus inquiet : certes Davis va bien protéger le cercle mais qui va galoper pour rester sur Steph ? Les Warriors risquent de miser à fond sur leur spacing face à cette défense plutôt intérieure. La bataille des rebonds risquent d’être intéressante également. Mais ce qui est impensable en demi-finale, c’est que les Warriors ont l’avantage du terrain et ça on sait que c’est important pour eux : je les sens mieux équipés que les Lakers. Warriors 4, Lakers 2