Les choses sérieuses commencent. Les Nets, les Bulls, les Wolves et les Nuggets ont été passés à la moulinette au tour précédent et ce soir place aux demi-finales de Conférence. Deux énormes affiches, des All-Stars aux quatre coins du parquet, bref le genre de soirée que l’on attend depuis le mois d’octobre. LET’S GO !

# LE PROGRAMME DU 1er MAI

19h : Celtics – Bucks

# UN PEU DE LECTURE

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

On ne va pas y aller par quatre chemins : cette soirée est immanquable. Deux énormes chocs, deux Game 1 de demi-finales de Conférence qui donneront le « la » de chacune de ces deux séries. Cerise sur la Tropézienne ? Ces deux affiches seront à suivre à 19h et 21h30 heure française, que demande le peuple à part un plateau de fromage pour fêter ça. En entrée de ce fabuleux festin ? Celtics – Bucks, Jayson Tatum vs Giannis Antetokounmpo, l’équipe qui semble la plus à même d’aller chercher le Graal de l’Est face au champion NBA en titre. Trois heures plus tard ? The show must go on, avec une rencontre alléchante entre deux des équipes qui offrent le plus beau jeu en NBA, deux équipes fortes d’une hype incroyable et qui s’offriront une revanche du dernier play-in tournament lors duquel Ja Morant et les siens avaient fait la nique à Golden State.

Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Jordan Poole, Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Robert Williams III, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Bobby Portis, Brook Lopez et bien d’autres. Première soirée de demi-finales et on attaque donc TRES fort, d’entrée. Le rendez-vous est fixé à 19h, devant l’écran et sur les rézosocio de TrashTalk. La hype est grande, la hype est IMMENSE.