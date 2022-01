James Wiseman, retour envisagé après le All-Star Break : petite opération en scred en décembre, les Warriors prennent leur temps

Demain on fêtera les neuf mois de la… première opération au ménisque de James Wiseman, tu parles d’une date heureuse. Par contre, l’intéressé devait à la base être sur les parquets pour fêter cet anniversaire mais sera finalement absent… Ca commence à être un peu long tout ça, surtout pour un gamin qui manquait déjà d’expérience avant d’entrer en NBA.

Pas de nouvelle, bonne nouvelle ? En NBA l’adage n’est que rarement respecté et lorsqu’un dossier comme celui du jeune pivot des Warriors traine sans que l’on sache trop pourquoi, c’est souvent de mauvaise augure. Toutefois nous savons enfin pourquoi James Wiseman n’est pas encore de retour sur un parquet NBA. Sa blessure au ménisque, qui avait nécessité une opération le 15 avril dernier, n’aurait pourtant pas dû entrainer une absence de plus de neuf mois, même dans le cas où le staff aurait décidé d’être le plus prudent possible. Jaren Jackson Jr. avait par exemple eu la même blessure et le staff des Grizzlies, qui avait décidé d’être particulièrement précautionneux, l’avait fait revenir avant le neuvième mois qui avait suivi son opération. On envisageait donc plus ou moins le même scénario pour le pivot des Dubs, d’autant plus qu’il s’était entraîné à nouveau en cinq contre cinq en même temps que Klay Thompson et devait revenir sur les parquets NBA avant lui. Ainsi, avec le retour du Splash Bro en fin de semaine dernière, les interrogations se faisaient de plus en plus grandes. La raison était pourtant toute simple : afin de soulager des gonflements qui persistaient, le pivot a dû subir une arthroscopie et un nettoyage au genou. Cette deuxième intervention chirurgicale a eu lieu au cours du mois de décembre et a repoussé la date de son retour en NBA. Une complication qui n’est toutefois pas rare pour ce genre de blessure, rien d’inquiétant donc et le pivot devrait être de retour d’ici un mois. Le coach des Warriors Steve Kerr s’est en tout cas montré très rassurant :

« Sa rééducation se passe très bien. Son genou se porte bien et il a le moral, il est très énergique à l’entraînement. Il se prépare à jouer avec du contact, c’est juste excitant de voir un sourire sur son visage et de le revoir après cette longue absence. »

Le retour du pivot des Warriors fera certainement le plus grand bien aux Dubs qui traversent quelques turbulences en l’absence de Draymond Green avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs. Les retours combinés de Klay puis Wiseman risquent malgré tout de déséquilibrer un peu l’équipe très bien huilée du début de saison mais dans l’éventualité très probable où Wiseman et Klay retrouveraient leur vrai niveau avant la fin de la saison, les Warriors pourraient donc arriver en Playoffs avec un roster extrêmement flippant. Toutefois des interrogations subsistent avec le jeune pivot car ce dernier devrait revenir après la pause du All-Star Break, ce qui ne lui laissera donc qu’un temps d’adaptation très court avant l’arrivée de la postseason On rappelle que le principal point d’amélioration du rookie après sa draft était de gagner en… expérience, lui qui avait été suspendu par la NCAA et n’avait quasiment pas pu jouer de match à haut niveau l’année qui avait précédé sa sélection en NBA. Pour atteindre le niveau que l’on attend de lui, son principal axe de progression était donc de jouer le plus de minutes possible et cette vilaine blessure au ménisque avait donc mis un stop brutal à sa courbe de progression.

Une équipe des Warriors au complet c’est donc pour bientôt – c’est-à-dire après le All-Star Break si tout se passe bien – et ça reste super excitant. On a hâte de revoir le pivot faire des dingueries des deux côtés du terrain et… on a aussi très hâte de revoir Draymond en mode daron qui explique la vie à son petit à grands coups gueulantes. Parce que c’est ça, aussi, les Warriors.

