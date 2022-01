Les Grizzlies offrent des maillots et des places aux gamins qui portent des tenues des équipes adverses à leurs matchs : initiative ? 20/20

La franchise de Memphis a décidé, suite au match contre les Warriors, d’offrir un maillot à chaque jeune de moins de 13 ans qui rapporte un maillot d’une équipe adverse à la salle. Une décision qui fait suite à un geste viral de Ja Morant à la fin du match face aux Warriors, et c’est tout bénef pour les gamins.

Memphis est intraitable en ce moment et mardi ils l’ont encore prouvé en battant pour les Warriors pour une dixième victoires de suite. A la fin du match l’époustouflant Ja Morant s’avance vers la foule pour taper 2 ou 3 checks… sauf qu’il met un giga vent à un petit jeune avec le maillot de Golden State voulant lui taper la main… Est-ce que Dark Vador irait taper une belle accolade avec Luke Skywalker après qu’il ait tué Obi-Wan Kenobi ? Non, logique, et le meneur des Grizzlies n’y est pas allé par quatre chemins et s’est justifié de son geste en conférence de presse.

« Il était irrespectueux avec ce maillot. »

Bien évidemment, c’est sur le ton de l’ironie qu’il est revenu sur cette scène et il a d’ailleurs proposé d’envoyer un maillot des Grizzlies au petit insolent, mais la franchise du Tennessee a également réagi en conséquence pour éviter de briser le cœur du môme… en autorisant les enfants de 12 ans ou moins à échanger un maillot adverse contre celui de Ja Morant ou Jaren Jackson Jr. Qui plus est, en échangeant leur maillot les gamins repartaient avec deux billets pour le match contre les Minnesota Timberwolves. La belle histoire étant au final que le gosse qui s’est pris la plus belle humiliation de sa vie fut l’un des premiers à venir échanger son maillot de Stephen Curry contre celui de Ja Morant… Tout est bien qui finit bien.

New Year, New Jerseys Tomorrow at 5pm, kids 12 and under can exchange any old opposing player NBA jersey for a new Ja Morant or Jaren Jackson Jr. replica jersey + two tickets to the game. Full Details: https://t.co/BuEbOexfnh pic.twitter.com/uZvdOYMldb — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 13, 2022

Mais… est-ce que, au moins, les places gagnées face aux Wolves valaient-elles le coup ? Bien évidemment, parce que ces Grizllies sont trop fort. Hier soir, l’Ours a ainsi été plus fort que le Loup, malgré un Big 3 des Wolves en forme olympique, notamment grâce à l’apport de John Konchar (15 points et 17 rebonds) et de Brandon Clarke, tous deux sortis du banc. En revanche, tiens, Ja Morant était un peu en dedans pour la première fois depuis environ 488 jours avec un vilain 0/7 derrière l’arc. Probablement devait-il avoir peur de traumatiser un autre gamin et que la franchise soit obligée de lancer une opération marketing quitte à perdre quelques sousous pour rattraper la petite bêtise de son meneur. Toujours est-il que ça fait désormais 11 victoires de suite pour Memphis, ce qui constitue un record de franchise et consolide la troisième place dans la conférence ouest, à seulement 1,5 matchs des Warriors.

Décidément ces Grizzlies ne sont vraiment pas loin de la perfection. Les mecs enchaînent les wins, sont cool à regarder jouer, ils sont spectaculaires, et maintenant ils font même dans la charité en offrant des maillots et des places… Ça donnerait presque envie de chanter Quelque chose de Tennessee de Johnny, presque.

Source texte : ESPN