James Wiseman à l’aube d’une saison sophomore importante : G-League, remplaçant, titulaire… à quoi s’attendre pour l’An II du projet ?

Sélectionné avec le deuxième choix de la Draft NBA 2020, James Wiseman a connu une saison rookie globalement compliquée, avec quelques fulgurances mais surtout une adaptation difficile au haut niveau et une grosse blessure pour finir. Pas vraiment surprenant au final pour un intérieur de 19 piges qui n’a pratiquement pas joué en NCAA et dont l’intégration dans la Grande Ligue a été fortement perturbée par le climat COVID. Mais du coup, que peut-on attendre pour sa deuxième saison en NBA ? Quel est le projet des Warriors le concernant ? On fait le point sur les dernières infos en provenance de San Francisco.

10 avril 2021. À quoi correspond cette date ? C’est la date du dernier match de James Wiseman dans sa campagne rookie, contre Houston au Chase Center. Un match dans lequel il n’a joué que six minutes, la faute à une grosse blessure au genou suite à une tentative de tomar. Verdict : déchirure du ménisque, opération obligatoire, fin de saison. Derrière, Wiseman n’a pu qu’observer le joli parcours des Warriors, qui ont terminé la régulière en bombe sans lui (14 victoires – 5 défaites), même s’ils n’ont finalement pas réussi à accrocher les Playoffs. Six mois plus tard, le deuxième choix de la Draft NBA 2020 va bientôt pouvoir s’entraîner à fond, et l’une des questions qui entoure tout naturellement la franchise de San Francisco aujourd’hui concerne son futur rôle au sein des Dubs lors de sa campagne sophomore. Grâce au travail de l’insider Anthony Slater pour The Athletic, on apprend pas mal de petites choses intéressantes sur le projet des Warriors par rapport à leur jeune pivot pour la saison 2021-22. La première chose à avoir en tête, c’est que l’équipe californienne ne va rien précipiter concernant Wiseman. La patience est de mise. Traduction, ce dernier devra attendre un peu avant de pouvoir participer à ses premiers matchs, même quand il aura l’autorisation de s’entraîner sans restriction. Un passage par la case G League et les Santa Cruz Warriors est notamment envisagé, que ce soit pour des scrimmages ou même des matchs officiels dans la ligue mineure. Cela permettrait à Wiseman de monter en puissance progressivement, tout ça à un niveau inférieur où il pourrait prendre la confiance.

Cependant, si l’on en croit The Athletic, un autre scénario est possible. Celui d’un retour direct chez les Warriors pour renforcer le poste 5 de l’équipe, presque essentiellement composé de Kevon Looney. Bien évidemment, il y a toujours l’option Draymond Green en 5 dans un petit lineup, ou encore Nemanja Bjelica, mais ça manque clairement de qualités athlétiques et de taille, ce que James Wiseman peut apporter. On l’a vu parfois en présaison, les Dubs peuvent rapidement se faire manger au rebond et l’ajout d’un Wiseman peut théoriquement servir, même si ce n’est que pour des minutes limitées. En tout cas, il n’existe pas de scénario dans lequel le jeune pivot fait la navette entre la G League et les Warriors comme un two-way player. Comme l’indique Anthony Slater, une fois qu’il sera dans le groupe de Steve Kerr, avec ou sans un passage en G League au préalable, Wiseman restera chez les grands avec probablement un rôle au sein de la second unit. Au niveau des minutes, ça risque de varier pas mal et ça dépendra aussi du développement du joueur. On l’a dit plus haut, les Warriors ont réalisé leurs meilleurs résultats quand Wiseman n’était pas sur le terrain. On ne dit pas ça pour blâmer le gamin, on dit simplement que dans le système de Steve Kerr, avec un ballon qui doit bouger vite et des joueurs en mouvement constant, un jeune intérieur comme James peut rapidement être perdu et ça peut impacter l’ensemble du collectif californien. Avec Kevon Looney par exemple, qui évolue à Golden State depuis 2015, les Warriors possèdent des automatismes et ça tourne tout de suite beaucoup mieux. On le sait, Stephen Curry, Draymond Green & Cie veulent gagner là tout de suite, et Wiseman ne représente tout simplement pas la meilleure option pour remplir cet objectif à l’instant T. Pour aider le deuxième choix de la Draft 2020 et trouver un rôle qui convienne à tout le monde lors de son année sophomore, les Warriors comptent simplifier au maximum ses missions offensives, en faisant de lui avant tout un joueur de pick & roll en sortie de banc, qui va évoluer par exemple avec un créateur comme Jordan Poole. On se dit que c’est la bonne approche à ce stade de sa carrière, avant qu’il puisse devenir un pivot complet des deux côtés du terrain, car il en a le potentiel.

James Wiseman ne semble pas encore prêt à produire comme un deuxième choix de draft, et il a encore pas mal de choses à apprendre concernant la manière de jouer des Warriors, ce qui est tout à fait normal. Du coup, les Dubs vont baisser un peu la barre le concernant, et c’est sans doute la meilleure option pour que tout le monde en sorte gagnant. À moins que ce soit un… transfert, un scénario qu’on ne peut pas exclure étant donné les ambitions à court terme de Golden State.

Source texte : The Athletic