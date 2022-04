NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les maillots non retirés ! Apéro TrashTalk

Lundi, c’est Top 10 All-Time ! Au programme ce lundi, a.k.a le meilleur jour de la semaine, retour sur tous les gars qui ont marqué l’histoire de leurs équipes sans avoir leur maillot au plafond à la fin de la foire.

Oh le lundi midi magnifique qu’on s’offre cette semaine. En NBA, beaucoup de joueurs ont marqué l’histoire de leur franchise, en y amenant des titres, ou en s’inscrivant durablement dans l’environnement de l’équipe avec à la clé une petite place au plafond de la salle. Pourtant, certains ont eu de sacrées heures de gloire, et pas qu’une poignée. Hélas, pas de maillot retiré pour ces mecs là. Vous voyez toujours pas de quoi on parle ? Souvenez-vous d’un grand chauve qui a guidé une bande de loups, d’un autre qui avait fait du shoot longue distance sa propriété… Mais aussi d’un gars qu’on a carrément surnommé du nom de son sport tellement il l’a marqué. En revanche, pas besoin de se souvenir de Zaza Pachulia ni de Brian Scalabrine, pas certain qu’ils soient de la partie aujourd’hui.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.