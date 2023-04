Plus que sept soirées de basket en NBA et on connaitra les vingt franchises qualifiées pour les Playoffs ou le play-in. Ce soir ? Treize matchs au programme, et un DÉLICIEUX Bucks – Sixers à 2h. À table !

# LE PROGRAMME

Bucks – Sixers 2h30 : Nuggets – Warriors

# À NE PAS MANQUER

Bucks – Sixers : c’est l’énorme choc de la soirée. Pour la Conférence Est tout d’abord, car une victoire des Sixers relancerait totalement la course à la première place, avec Boston en principal bénéficiaire. Puis, évidemment, ce sera l’occasion de voir l’ultime duel en bugne à bugne dans la course au MVP, entre un Giannis Antetokounmpo laissé à la porte des bookmakers et un Joel Embiid qui n’a jamais semblé aussi prêt d’aller toper le trophée. Deux machines de guerre drivées par deux machines de guerre, des enjeux monstrueux, alors rendez-vous à 2h, un rendez-vous absolument immanquable.

# MAIS AUSSI