On parlait très fraîchement des abus de Nick Nurse, coach à la Tom Thibodeau qui fait jouer ses starters jusqu’à épuisement et mort cérébrale, Darvin Ham n’est pas mal non plus. Laisser un joueur de 38 ans sur le parquet comme s’il en avait 22, lui demander de tenir 40 minutes et de décider du sort de la rencontre : on en connaît qui ont dénoncé des EHPAD pour moins que ça.

Le 13e temps de jeu de toute la NBA à 38 ans ? Très bien.

On a maté l’âge des douze joueurs au temps de jeu plus important que celui de LeBron James. Vous êtes prêts ? Pascal Siakam (28 ans), Luka Doncic (23), Fred VanVleet (28), Anthony Edwards (21), O.G. Anunoby (25), Jayson Tatum (24), Donovan Mitchell (26), Dejounte Murray (26), Kyrie Irving (30), DeMar DeRozan (33), Mikal Bridges (26) et Kevin Durant (34). La moyenne d’âge de ce Top 12 des plus gros temps de jeu ne s’élève qu’à… 27 ans. C’est logique, c’est le plein âge pour gambader sans compter et faire souffrir son corps. Notre grand bonhomme des Lakers a donc onze années de “trop”. C’est presque une carrière. Darvin Ham le fait jouer en moyenne 36 minutes par rencontre. C’est (normalement) un excès. Empruntez la Renault Nevada du vieux, chargez-la avec la femme, les trois enfants, le labrador et les valises, puis grimpez jusqu’à Serre Chevalier : peu de chance que vous voyiez les pistes cette année. Mais la comparaison est foireuse, car sur les 38 matchs des Lakers, LeBron en a quand même disputé 29. C’est beaucoup. D’autant plus que son absence à Miami la nuit passée est due à une petite maladie. Rien à voir avec la rouille des articulations ou une fracture de fatigue. Du coup, pour Dave McMenamin de ESPN, Darvin Ham a confié qu’il ne voyait pas d’un mauvais œil cet “excès” de temps de jeu. Peut-être même à raison, LeBron étant l’une des seules solutions viables pour que les Lakers accrochent le Top 10.