Les Playoffs 2023 débutent ce soir et, comme chaque année, certains joueurs auront un peu plus la pression que d’autres. Palier à franchir, trophée à justifier, déclaration à assumer, on fait le point sur les joueurs qui jouent gros sur cette postseason.

On sait que certains vont vouloir ajouter bien des noms à cette liste et pour des raisons évidentes, il est tout à fait possible de le faire. La pression, l’attente du résultat, repose sur les épaules de chaque leader de franchise et certains encore plus que d’autres.

Est-ce qu’un LeBron James ne sera pas attendu sur cette postseason ? Évidemment que oui, mais c’est un peu le cas chaque année qu’il pleuve, vente, neige ou avec une tempête de météores, aussi on a préféré parler de certains cas un peu plus spécifiques par rapport à la narration de l’année en cours, nos attentes mais aussi certains choix des garçons ci-dessous.

Mentions honorables : Jayson Tatum, Bam Adebayo, Karl-Anthony Towns, Anthony Davis, Julius Randle.

Joel Embiid

Au moment d’écrire ces lignes, impossible de savoir si Joel Embiid décrochera le titre de MVP 2023 ou non. À 27 ans, le Camerounais attaque sa sixième campagne de Playoffs avec les Sixers. Si les chiffres individuels sont souvent au rendez-vous, Philly n’a jamais pu dépasser le second tour avec Jojo en leader. La version 2023 des Sixers n’a pas grand chose à envier à celle qui avait pousser le futur champion Raptors dans ses ultimes retranchements en 2019. Bref, on parle clairement d’un candidat au titre en puissance.

Star de cette équipe, et donc possible MVP de l’année, Embiid doit conduire les hommes de Pennsylvanie à la terre promise. Un nouvel échec prématuré ferait tache et surtout il pourrait entrainer une cascade d’événements. On imagine que Doc Rivers ne ferait pas long feu sur son banc et il ne faut pas oublier que James Harden peut décider de quitter Philly cet été s’il juge que le projet n’est pas à son goût, avec des grosses rumeurs qui le renvoient du côté de Houston. En parlant du barbu, on aurait pu aussi mentionner son nom dans cette liste, lui qui a toujours eu la méchante manie de disparaitre en postseason.

Nikola Jokic

Un possible MVP peut vite en cacher un autre, aussi on va direct enchainer sur le rival numéro un de Joel Embiid. À l’ombre des Rocheuses, Nikola Jokic a encore sorti une saison magnifique pour mener les Nuggets au sommet de la Conférence Ouest. De quoi décrocher un troisième MVP de suite ? Peut-être bien mais là n’est sans doute pas le plus important pour le Joker.

Du côté de Denver, on ne cache plus qu’il est temps de franchir un palier supplémentaire et d’aller jouer les Finales NBA. Leaders à l’Ouest, les Nuggets ont le talent et l’effectif pour aller loin, surtout qu’ils sont enfin épargnés par les blessures, à l’inverse de la saison passée. Le temps des excuses est révolu pour les chercheurs d’or, qui doivent enfin prouver qu’ils ont les épaules pour remporter un titre. Forcément, on attend de Nikola Jokic une campagne digne de ce nom pour mener Denver au sommet. Aucune équipe de l’Ouest ne semble intouchable et une élimination avant la Finale de Conférence serait un sacré échec pour la franchise et son leader. Pas sûr que Michael Malone garde son poste le cas échéant.

Ja Morant

Il est temps de parler pelage et griffes, il est temps de parler Oursons mais aussi de Ja Morant, l’alpha du Tennessee. Le capitaine de Memphis a connu une saison un peu spéciale, avec des très bonnes perfs sur le terrain mais aussi des soucis en dehors. Ce qu’on retient surtout, c’est cette petite décla lâchée il y a quelques mois, dans laquelle il expliquait qu’il ne craignait que Boston en NBA. Et à l’Ouest ? Non, Memphis est “fine” dans sa Conférence. Une phrase qui a motivé tous les rivaux des Grizzlies.

Les paroles, c’est bien. Les gestes, c’est mieux. Ja Morant doit maintenant mettre des actes sur les mots et aller taper toute la Conférence Ouest pour atteindre les Finales NBA, et potentiellement Boston donc. Là encore, une élimination prématurée risquerait d’entrainer quelques punchlines sur les réseaux. Ja a semé le vent, attention de ne pas choper la tempête. On en connaît certains (notamment à San Francisco) qui se feront une joie de chambrer si le scénario tournait à la catastrophe.

Kevin Durant

Voilà un autre garçon qui ne laisse personne indifférent. Encore à Brooklyn il y a un peu plus de deux mois, Kevin Durant a obtenu ce qu’il espérait : il a rejoint les Suns et ses potes Devin Booker et Chris Paul. Enfin entouré comme il se doit, KD a une vraie fenêtre de tir pour aller chercher une troisième bague de champion.

Le bonhomme a beau dire qu’il n’est pas obnubilé par sa Legacy, le fait d’aller chercher un titre avec les Suns loin de Golden State et des Splash Brothers changerait assurément l’image de KD auprès de certains fans. Certains diront que rejoindre Phoenix, finaliste il y a deux ans, n’est pas vraiment la voie de la difficulté mais c’est aussi pour ça que l’ailier a une pression supplémentaire. Oublier les paliers, le temps de construire l’alchimie etc.. les Suns doivent gagner MAINTENANT.

Trae Young

On finit avec quelqu’un qui a pas mal fait parler de lui cette saison en Géorgie. Plutôt classique quand on est la star des Hawks, évidemment. Un nouveau coach a sauté à Atlanta et une fois de plus, l’ombre de Trae Young plane sur cette décision. Quin Snyder est désormais en charge du navire Hawks et on annonce déjà de possibles grands changements à l’intersaison.

Intouchable depuis son arrivée chez les piou-pious, le meneur semble avoir perdu son totem d’immunité selon les dernières infos des insiders. On imagine que ses performance lors de la série à venir contre Boston, et son leadership surtout, seront scrutés de près par la direction de la franchise. Histoire de savoir si le dégarni préféré de la State Farm Arena mérite ou non de rester au centre du projet.