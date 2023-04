Impliqué dans une fusillade sur le parking d’un centre commercial de Tacoma (près de Seattle dans l’État de Washington) en mars dernier, Shawn Kemp va devoir rendre des comptes à la justice. L’ancien intérieur All-Star des Sonics, qui avait clamé la légitime défense, est effectivement accusé d’agression au premier degré.

Pour ceux qui n’avaient pas suivi cette affaire il y a quelques semaines, on rappelle que Shawn Kemp a été impliqué dans une fusillade le 8 mars dernier alors qu’il tentait de récupérer des objets (dont son téléphone) qui lui avaient été volés par un homme plus tôt dans la journée. Initialement, aucune charge n’avait été retenue contre Kemp, l’hypothèse de la légitime défense étant retenue.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Si l’on en croit ESPN, qui se base sur les propos des procureurs de l’État de Washington, un texto de Shawn Kemp envoyé juste avant la fusillade montre son intention de tirer sur le voleur en question. De plus, d’après un communiqué de la police de Tacoma, aucun coup de feu n’aurait été tiré en direction de l’ancien joueur des Sonics, remettant ainsi en question le cas de légitime défense. Enfin, la version de Kemp qu’il a partagée en mars dernier aux autorités ne correspondrait pas aux faits filmés par les caméras de vidéo-surveillance. D’après ces derniers, Shawn s’est approché de la voiture de son voleur avec une arme chargée à la main, avant de tirer à trois reprises (sans atteindre sa cible). Kemp déclarait en mars dernier qu’il avait cherché son arme dans sa voiture après avoir été visé par un premier coup de feu de la part de l’homme ayant volé ses affaires.

Résultat : Shawn Kemp est aujourd’hui accusé d’agression au premier degré.

Former Sonics star Shawn Kemp has been charged with assault in first degree stemming from March incident when Kemp allegedly fired a handgun in parking lot of a Tacoma shopping mall. His lawyer Scott Boatman tells ESPN that Kemp will enter plea of not guilty in upcoming…

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 14, 2023