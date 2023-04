N’ayant pas joué le moindre match en 2023 à cause de sa blessure aux ischio-jambiers, Zion Williamson a encore une fois passé beaucoup de temps à l’infirmerie cette saison. Beaucoup trop aux yeux du manager général des Pelicans David Griffin, qui n’a pas hésité à mettre Zion devant ses responsabilités.

C.J. McCollum l’a dit immédiatement après l’élimination des Pels face au Thunder il y a quelques jours : “Si on veut être ambitieux, on doit être au complet.”

Pas besoin d’être un génie pour comprendre que l’arrière vétéran parlait notamment de Zion Williamson. Seulement 29 matchs joués cette saison pour Zion, dont 0 en 2023. La faute à une blessure aux ischios contractée au mois de décembre, qui aurait initialement dû le tenir éloigné des terrains pendant quelques semaines mais ces semaines se sont transformées en mois suite à une rechute en février. Et si l’on en croit David Griffin, sur le plan physique, Williamson n’était pas proche d’un retour au play-in tournament, contrairement à ce que Zion a pu sous-entendre il y a quelques jours.

Lorsqu’un joueur est en phase de rééducation, il doit évidemment franchir plusieurs paliers avant de retrouver les terrains NBA. Jouer en 5 contre 5, avec contact, représente habituellement le dernier test. Et selon Griffin, Zion n’avait même pas encore eu l’autorisation de jouer en 3 contre 3, ce qui signifie que son potentiel retour était loin d’être imminent.

Zion was never medically cleared to play after he injured his hamstring. For anyone who watched closely, it was clear he was out of shape. Asked about Zion’s availability issues, David Griffin said, “I think a big part is on him.” https://t.co/Q7AudE18Cl

— Christian Clark (@cclark_13) April 14, 2023