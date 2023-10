La rentrée se rapproche toujours un peu plus et nous revoilà avec six matchs pour nous occuper avant la reprise. Cette nuit, on va pouvoir profiter du retour sur les parquets de Joel Embiid avec les Sixers !

Le programme de la soirée :

1h : Pacers – Hawks

1h : Cavs – Maccabi

1h30 : Nets – Sixers

2h : Spurs – Rockets

3h : Jazz – New Zealand Breakers

4h : Suns – Blazers

Des matchs divers et variés au programme de notre soirée mais certaines rencontres qui vont plus nous hyper que d’autres. On aurait bien aimé voir notre Victor Wembanyama national mettre une mixtape aux Rockets mais l’intérieur est d’ores et déjà mis au repos pour cette rencontre de présaison.

Per Spurs, three players will sit out tomorrow’s preseason game vs Rockets:

Devin Vassell

Tre Jones

Victor Wembanyama

— Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) October 15, 2023

On ira donc voir les Sixers en prio pour assister à la rentrée NBA d’un certain Joel Embiid, le MVP 2023. Absent des trois premières rencontres de présaison des Sixers, Jojo devrait enfin enfiler son short face à la bande de Mikal Bridges. Nick Nurse a confirmé la présence de son joueur au coup d’envoi à Ky Carlin de Sixers Wire. Concernant James Harden, il faudra sans doute attendre le dernier match de présaison face aux Hawks pour apercevoir sa barbe.

On gardera aussi un œil sur les nouvelles retrouvailles entre Deandre Ayton et ses vieux copains de Phoenix. Peut-être l’occasion également d’apercevoir le très bon Scoot Henderson mais aussi le Français Rayan Rupert pour la franchise de l’Oregon.