Ce soir aux alentours de 3h du matin, la planète NBA n’aura d’yeux que pour quatre hommes, chargés si possible de redonner ses lettres de noblesse à un concours qui nous hype chaque année mais qui nous déçoit un peu trop souvent depuis quelques temps. Chiche messieurs ?

C’est traditionnellement le moment le plus attendu de la soirée des concours. Celui qui nous renvoie à de délicieux souvenirs, de Jordan et Wilkins en 1988 à Aaron Gordon à Zach LaVine en 2016 en passant par Vince Carter en 2000. Malheureusement, depuis quelques années le Slam Dunk Contest est plus souvent l’occasion pour les fans NBA de grommeler, de râler, d’hurler leur mécontentement car le spectacle n’est pas, n’est plus au rendez-vous. Des performances ratées, manquant d’originalité ou en ayant trop, justement, oubliant pour le coup l’essence même de ce concours : des mecs qui sautent haut et fort.

Ce soir ? Quatre hommes auront donc la mission de nous faire oublier les quelques dernières éditions disons… compliquées. Ces quatre hommes ? Jericho Sims, pivot des Knicks et remplaçant de Shaedon Sharpe que l’on aurait aimé voir, tant pis, puis KJ Martin, avion à réaction des Rockets et habitué du Top 10. Puis Trey Murphy III, ailier longiligne des Pelicans et auteur de quelques douceurs hier lors du Rising Stars Challenge et enfin Mac McClung, l’invité de G League, le blondinet à l’histoire particulière et à la TNT dans les mollets.

Quatre hommes et un jury, composé cette année de Jamal Crawford, Lisa Leslie, Karl Malone, Harold Miner et Dominique Wilikins, quatre hommes qui auront donc la lourde tâche de nous réconcilier un peu avec l’évènement. Nous on y croit, alors rendez-vous aux alentours de 3h !