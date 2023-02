Parmi les candidats qui participeront ce soir au Slam Dunk Contest du All-Star Weekend, il se démarque par un physique assez hors-norme. Envoyez les highlights de Trey Murphy III cette saison, et préparez la toise.

Qu’ils sont longs ces bras. Et qu’elles sont longues ces jambes. Mais. Mais… mais qu’est-ce qu’il est long ce type.

Voilà à peu près le genre de réaction à chaque fois qu’on voit jouer le sophomore Trey Murphy avec les Pelicans. Non content d’être un sacré sniper, le jeune homme a pris l’habitude depuis une saison et demi de faire péter bien assez souvent quelques énormes highlights, le plus souvent en transition de par sa capacité à se projeter rapidement en avant. Puis on déploie les ailes, on lévite un peu et on termine ça avec force mais volupté, apanage des grands dunkeurs de ce monde. Trey Murphy III en est un et il tentera ce soir de le prouver alors d’ici-là on vous laisse avec ces quelques images, régalez-vous et reprenez-en, c’est gratuit et à volonté !