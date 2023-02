Il est immense et il saute excessivement haut. Il aurait du mater le Slam Dunk Contest à la téloche mais le forfait de Shaedon Sharpe a conduit la NBA à lui passer un coup de fil. Cet homme c’est Jericho Sims, et voici ses highlights cette saison.

Bien souvent il se planque short corner pour aller récupérer une passe lobée et la claquer dans le cercle, DeAndre Jordan prime style. Mais parfois, voilà que Jericho Sims prend confiance de ses capacités (de héron) et s’envole au dessus du nid de coucous pour aller péter un énorme tomar dans le trafic. Appelé en renfort pour suppléer un Shaedon Sharpe qui a préféré tout donner pour aider les Blazers à finir dixièmes, le pivot des Knicks tentera ce soir de déjouer les pronostics, bien que ces mêmes pronostics le prédisent… vainqueur du concours. Cette phrase ne veut donc rien dire, bref. New York a son Mitchell Robinson et son Isaiah Hartenstein pour mettre des gnons, mais New York a également son Sims, espèce de géant aux aptitudes physiques assez hors normes, qui essaiera donc de nous lâcher un Slam Dunk Contest hors-norme également. On y croit ? Beh pourquoi pas.