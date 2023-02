Qui dit concours lors du All-Star Weekend dit paris sportifs, même si la joyeuse soirée qui s’annonce n’a pas grand chose de sportif. L’occasion de faire un petit tour – mais rapide – du côté des bookmakers, pour savoir vers qui se tourner si vous avez une pièce de 2 à miser.

Trois concours au programme ce soir, et dans les arrière-salles fumeuses des États-Unis vont donc s’échanger quelques liasses au gré des victoires des uns et des autres. Les favoris du soir pour les bookmakers ? Jetons un œil, même si techniquement ça parait compliqué :

Skills Challenge :

La Team Jazz part avec les faveurs des pronostics. Collin Sexton, Jordan Clarkson et Walker Kessler évolueront devant leur public et devancent dans les odds la Team Rookie (Paolo Banchero, Jabari Smith Jr. et Jaden Ivey) et, beaucoup plus loin, la Team Antetokounmbro’s, qui pourrait faire sans Giannis, blessé au poignet avant-hier et toujours incertain.

3-points Contest :

Buddy Hield possède la plus belle cote, devant Damian Lillard et Kevin Huerter qui complètent le podium. Tyrese Haliburton arrive ensuite puis viennent Jayson Tatum, Lauri Markkanen, Tyler Herro et Julius Randle, plus grosse cote du concours au vu de ses pourcentages en carrière, on rappelle qu’on se demande encore ce qu’il fait là.

Slam Dunk Contest :

Remplaçant de Shaedon Sharpe, Jericho Sims est apparemment celui sur qui il faut miser ce soir. Le pivot des Knicks devance d’assez loin dans les prédictions KJ Martin et Mac MCClung, alors que Trey Murphy III est un peu décroché.

Trois concours, trois tendances, mais attention car la vérité d’ici n’est pas toujours celle d’ailleurs. Rendez-vous dès 2h pour le savoir, et nous en attendant… on va aller mettre deux balles sur les rookies, Kevin Huerter et KJ Martin. On est comme ça ouais, on se mouille mais on sait nager.