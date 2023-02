On en avait vu les prémices cet été lors de l’EuroBasket, lorsqu’il avait botté l’arrière-train de la moitié de l’Europe avec la Finlande. A cette époque il était d’ailleurs tradé en pleine compétition, apprenant en direct de Prague qu’il quittait l’Ohio et les Cavs pour l’Utah et le Jazz. Depuis ? La vie de Lauri Markkanen est devenu un véritable conte de fées, et le mariage a lieu ce week-end.

14,8 points à 44,5% au tir dont 35,8% du parking, 5,7 rebonds et 1,3 passe. Voici les stats de Lauri Markkanen lors de la saison 2021-22, assez discret à Cleveland après quatre premières saisons marquées surtout par sa fragilité (une centaine de matchs loupés).

24,9 points à 51,2% au tir dont 41,2% du parking, 8,6 rebonds et 1,8 passe. Voici les stats de Lauri Markkanen cette saison avec le Jazz, dans une équipe qui, de surcroit, a surpris tout le monde durant la première partie de la régulière même si elle semble enfin rentrer dans le rang. Que s’est-il passé dans la tête de Lauri pour le voir exploser au point de disputer à un certain meneur du Thunder le trophée de Joueur ayant le plus progressé ? Aucune idée, peut-être s’est-il enfin mis à jouer sans se poser de questions, un exploit rendu possible par une équipe du Jazz sans complexe.

Toujours est-il que, fort logiquement, Lauri Markkanen a donc été convié cette année à la grande fête du slibard All-Star Weekend, et que comme rien n’est jamais du au hasard, la teuf a lieu en ce moment à… Salt Lake City, comme c’est choupi. Sélectionné par les coachs pour figurer parmi les remplaçants de l’Ouest, Lauri débutera finalement le match pour pallier l’absence de Zion Williamson. From Dirk Nowitzki de Wish to starter au All-Star Game il n’y a donc qu’un EuroBasket, qu’un âge de raison aussi car à 25 piges Laulau semble en pleine force de l’âge.

Raison de plus pour s’éclater à 200% ce week-end, pour s’en coller une bonne car il n’aura pas besoin de conduire pour rentrer, et pour profiter de l’event car en plus du match des étoiles de demain soir le pépère Markka a été invité par la NBA à participer au concours de shoots à 3-points. On verra donc les bouclettes de ton ailier préféré dès ce soir, avant de les revoir demain toute la soirée auprès des cracks de ce monde.

En difficulté et même moqué il y a de ça un an à peine, Lauri Markkanen fait aujourd’hui partie de l’élite NBA et va vivre sa best life ce soir et demain devant son public. La story est incroyable, c’est la NBA, tout va trop vite.