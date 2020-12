Quand Joakim Noah a découvert le côté sombre de Kevin Garnett : d’idole à rival, il n’y a qu’une séance de trashtalking

Quand Joakim Noah n’était encore qu’un gamin, Kevin Garnett faisait partie de ses grandes sources d’inspiration. Son jeu, son talent, son impact des deux côtés du terrain, et surtout son intensité. Des qualités que Jooks a très vite découvert à son entrée en NBA. Mais il a aussi découvert le côté sombre de KG…

Des posters de Garnett accrochés dans sa chambre, un maillot du Big Ticket dans l’armoire, pas de doute, Joakim Noah kiffait KG avant son arrivée dans la Grande Ligue. Mais très vite, quand il s’est retrouvé sur le même parquet que le futur Hall of Famer, Jojo s’est rendu compte que le personnage pouvait parfois avoir un comportement très border, notamment quand il ouvrait sa grande bouche. Pour certains, il y a des règles dans le trashtalking, genre on n’insulte pas les mamans. Pour d’autres par contre, c’est no limit, et Garnett fait clairement partie de la seconde catégorie. Comme Charlie Villanueva et Carmelo Anthony (pour ne citer qu’eux), Joakim peut en témoigner. On le sait, Noah et KG ont développé une forte rivalité pendant qu’ils évoluaient tous les deux en NBA, et tout a commencé lors de la campagne rookie de Jooks en 2007-08. Le fils de Yannick avait déjà raconté sa première rencontre avec Garnett, où il s’était fait remballer par ce dernier avec un « Yo, tu crois que tu parles à qui là ? » très blessant. On se rappelle aussi de l’histoire de la légende des Celtics Paul Pierce, qui a déclaré un jour que KG s’était moqué des cheveux de Noah lors de son année rookie. Et cette fois-ci, c’est un autre coéquipier de Garnett à Boston – Ray Allen – qui raconte une story tout aussi sale sur le podcast de James Posey, The Posecast.

« On jouait face aux Bulls, et Joakim Noah était jeune. Kevin Garnett avait réussi un move sur lui et sur l’action suivante, Joakim Noah lui a dit, ‘Big fella, c’était vraiment un super move, il faut que tu me l’apprennes’. KG était du genre, ‘Mec, lâche ma b*te’. »

Bienvenue chez les grands, gamin. À partir de là, Joakim Noah a compris à quel point la NBA pouvait être un monde froid et sans pitié. Pas de cadeau, pas de copain, que de la compétition. Cela a particulièrement motivé Jooks pour tout donner à chaque fois qu’il foulait les parquets, élevant ainsi encore un peu plus son level d’intensité. Kevin Garnett était donc passé d’idole à rival aux yeux de Joakim real quick, et Noah n’a ensuite jamais été timide quand il s’agissait de mettre en avant le côté sombre de KG. « Dirty player », « mec méchant qui fait le malin surtout avec les jeunots », Noah l’a clairement affiché à plusieurs reprises en public en marge des affrontements Bulls – Celtics, ou Bulls – Nets. Et aujourd’hui, la personnalité de Garnett sur les terrains est connue de tous. Un joueur fantastique certes, l’un des meilleurs ailiers-forts de l’histoire du jeu, mais aussi un gars prêt à tout pour déstabiliser l’adversaire, voire carrément un bel enfoiré pour certains.

S’il y a bien une leçon à retenir dans tout ça, c’est qu’il vaut mieux éviter de rencontrer ses idoles, car y’a moyen d’être sacrément déçu. Ce n’est pas Joakim Noah qui va dire le contraire.

Source texte : The Posecast