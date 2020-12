NBA Preview 2020-21 : les Denver Nuggets ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Place aujourd’hui aux Nuggets, finalistes de conférence dans la bulle.

C’est peut-être l’équipe qui a procuré le plus d’émotions fortes dans la bulle de Mickey. Menés 3-1 à deux reprises lors des Playoffs, les Nuggets ont réalisé deux remontées fantastiques contre le Jazz et les Clippers, avant de s’incliner face aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Un parcours incroyable et une première Finale de Conférence Ouest depuis 2009, pas rien tout de même. Jamal Murray, Nikola Jokic et les autres voudront désormais refaire le coup et pourquoi pas aller encore plus loin. Mais pour cela, il va falloir faire face à une sacrée concurrence. Les Nuggets ont-ils ce qu’il faut pour rester dans le Final Four NBA ?

