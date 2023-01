Damian Lillard vs Pat Beverley, le retour d’une rivalité bien épicée

On le sait depuis longtemps, Damian Lillard et Pat Beverley ne passeront pas leurs vacances ensemble. La star des Blazers et le pitbull des Lakers ont pris l’habitude de s’embrouiller ces dernières années et on a eu droit à un nouvel épisode lors de la dernière confrontation entre Portland et Los Angeles. Dame vs Pat Bev, le retour d’une rivalité bien épicée.

“Je vais te botter le cul.”

Voilà ce qu’a balancé Damian Lillard à Pat Beverley au milieu du deuxième quart-temps dimanche soir, quand ce dernier faisait un peu trop l’insolent au moment où Dame s’apprêtait à tirer un lancer-franc. La suite ? Une domination sans partage de l’équipe de Lillard, qui a pris 25 points d’avance face aux Lakers à la mi-temps. Vaut mieux pas l’énerver le Damien.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, sauf que Los Angeles a réalisé un incroyable comeback en deuxième période pour l’emporter 121-112. Et comme vous pouvez l’imaginer, Beverley en a profité pour chambrer Dame D.O.L.L.A. bien comme il faut.

Pat Bev trolling “Dame Time” 😅 pic.twitter.com/dMoWBXisUy — Bleacher Report (@BleacherReport) January 23, 2023

“Alors comme ça ta montre ne marche plus Damian ?”

Jamais le dernier pour troller ses adversaires, Pat Bev a profité d’un moment de faiblesse de Lillard (3 points à 0/4 au tir dans le quatrième quart du match) pour faire le malin. Et en conférence de presse d’après-match, il n’a pas hésité à en rajouter une couche quand un journaliste lui a posé une question en disant que Lillard avait eu “une mauvaise soirée au tir”.

“Une mauvaise soirée au tir ? S’il m’avait dominé, vous auriez dit, ‘je suis incapable de défendre sur lui’. Mais il rate quelques tirs et ça y est c’est une mauvaise soirée au tir. Dites simplement ‘j’ai fait du bon boulot sur Dame’, ça sonne mieux.”

En réponse, Damian Lillard est allé sur Twitter pour traiter Pat Bev “d’escroc”, en le comparant au personnage de Flip dans “Above the Rim” où on a notamment joué un certain 2Pac. Pour ceux qui n’auraient pas vu le film, Flip est un SDF addict au crack qui a fini par se faire tuer dans les rues de New York.

Pat Bev a ensuite répondu à son tour, en balançant sur son compte Twitter : “Il est énervé. C’est divertissant.”

The Damian Lillard/Patrick Beverley beef continued on Twitter today 👀 pic.twitter.com/lq9BrdyWTQ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 23, 2023

Ce nouvel épisode entre Dame Time et Pat Bev relance une rivalité qui date de 2014.

Durant la saison sophomore de Lillard, les deux n’avaient pas hésité à s’échanger quelques amabilités avant de se retrouver au premier tour des Playoffs pour la série Portland – Houston. Un premier tour conclu par un énorme buzzer beater de Dame, crucifiant ainsi les Rockets de Beverley lors du Game 6 de la série.

Dans la bulle de Mickey en 2020, Lillard et Beverley ont remis ça. Suite à deux lancers-francs ratés dans le money time d’un match opposant les Blazers aux Clippers, Pat Bev s’est moqué de la star de Portland en imitant sa célébration “Dame Time” depuis le banc de touche. Une grosse déclaration de Lillard plus tard, et ce fut le début d’un échange de missiles en direct sur les réseaux sociaux.

Pat Beverley, Paul George et Damian Lillard s’offrent le beef de la soirée : des tacles à la gorge de tous les côtés, on-va-lide

Nous sommes désormais en janvier 2023 et visiblement rien n’a changé entre les deux. Si entretemps Pat Beverley a plusieurs fois montré son respect pour Lillard, dès que les deux se rencontrent sur un parquet ça fait des étincelles.

Juste pour info, le prochain Blazers – Lakers, il est prévu pour le 13 février prochain à Portland. On vous conseille de noter la date dans votre agenda.