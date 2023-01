Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Denver Nuggets

LES NUGGETS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Tout va bien à Denver, les Nuggets surfent sur une bonne dynamique ces derniers temps. Ils ont remporté neuf matchs consécutifs, avant de s’incliner sur le fil il y a deux jours face au Thunder (sans Jokic ni MPJ), et jouent leur meilleur basket de la saison. Emmenée par un Nikola Jokic toujours plus fort (qui file tout droit vers un troisième MVP consécutif ?), la franchise du Colorado possède actuellement un bilan de 33 victoires et 14 défaites, tout en haut de la Conférence Ouest. Sixième meilleure attaque de la NBA (117,2 points marqués par matchs), quatorzième meilleure défense (112,9 points encaissés), et un jeu basé sur le mouvement de balle perpétuel (28,8 passes décisives par matchs, le deuxième plus gros total de la ligue). Si rien n’est à signaler chez les Nuggets, qui sont parmi les favoris au titre, Denver pourrait sûrement être à la recherche d’une ou plusieurs pièces pour leur permettre d’avoir le roster parfait.

Mais quoi qu’il en soit, les Nuggets ne devraient pas être les plus actifs le 9 février prochain.

LE(S) JOUEUR(S) DES NUGGETS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANFÉRÉ(S)

Peu de mouvements en vue pour Denver, mais on reste à l’affût.

S’il manquent d’assets intéressants, les Nuggets ont cependant des joueurs pouvant faire leurs valises d’ici le 9 février, notamment Ish Smith. Le meneur, qui a déjà joué pour 13 franchises différentes, a vu son temps de jeu être réduit considérablement depuis l’émergence programmée de Bones Hyland. Ish Smith touche 4,7 millions garantis sur cette saison, son départ pourrait donc permettre de réduire la Luxury Tax de la franchise, et de libérer un spot dans le roster.

Si on doit également retenir un autre nom, celui de Zeke Nnaji apparaît. Malgré son potentiel en tant que rebondeur et intérieur solide, Nnaji n’a pas encore été en mesure d’obtenir un temps de jeu régulier. Il est un jeune atout assez prometteur, et si une autre équipe est prête à échanger un bon joueur en retour (notamment un pivot plus expérimenté), Denver devrait envisager de le transférer. Nnaji est encore sous contrat deux ans (2,6 millions cette année, 4,3 millions la saison prochaine), joueur en pleine progression et en attente de temps de jeu, nul doute que Denver pourrait songer à s’en séparer.

Davon Reed pourrait également être une belle monnaie d’échange. L’arrière a un contrat abordable (1,9 million et une deuxième année non garantie), qui pourrait être ajouté à n’importe quelle transaction. Même s’il joue encore occasionnellement, il ne semble pas que Reed soit un mur porteur dans la rotation de Denver. En tant que tel, il serait logique que les Nuggets l’échangent s’ils étaient en mesure d’obtenir une amélioration en retour.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES NUGGETS

La vérité est que les Nuggets sont déjà une équipe solide avec toutes les armes en main pour se battre pour le titre, et si changement il y a, ils ne devraient qu’ajuster légèrement leur effectif. La franchise du Colorado serait donc à la recherche d’un ailier et/ou d’un pivot remplaçant.

The Miami Heat, Denver Nuggets and Dallas Mavericks are the teams ‘most engaged’ on trade talks surrounding Nerlens Noel, per @JLEdwardsIII pic.twitter.com/xbYDlTa4Ok — NBACentral (@TheNBACentral) January 16, 2023

Le nom qui est récemment sorti est celui de Nerlens Noel. Le pivot, qui ne joue que très peu aux Pistons (12 matchs) a la cote chez les contenders. Bon défenseur, protecteur de cercle, et qui possède un contrat correct (9,2 millions avec une team option à 9,6 millions), pourrait donc apporter du soutien au Joker dans la raquette. Les Pistons ne devraient pas demander grand chose pour se débarrasser du pivot, peut être le bon moment et la bonne opportunité pour Denver.

Un autre joueur qui est récemment revenu dans les rumeurs côté Nuggets : Naz Reid. Le pivot des Timberwolves sera agent libre sans restriction cet été et pourra apporter sa densité physique à Denver, qui recherche du soutien intérieur à Nikola Jokic. Cette saison, Reid tourne à 15,4 points en 26 minutes, mais attention, car les loups pourraient demander Bones Hyland en échange, ce qui pourrait freiner les négociations.

