TrashTalk Award – S02 E10 : Draymond Green tire à balles réelles sur Paul Pierce, c’était un peu gratos ça non ?

Chaque semaine de NBA apporte son lot de grandes gueules, de phrases choc, de provocation, de tacles à la gorge et de joutes verbales en tous genres. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat n°1 : la revanche des Rockets face aux Kings

On se souvient tous du dunk refusé de James Harden qui avait fait jaser dans la défaite des Rockets (qui avaient pourtant une avance confortable) face aux Spurs. On se souvient également du CM des Kings qui avait trollé les Rockets après le gros game-winner de Nemanja Bjelica balancé de neuf mètres. Jamais les derniers pour envoyer de la punchline par réseaux sociaux interposés, les Kings doivent aujourd’hui se frotter à la réponse de la franchise texane après qu’elle l’ait emporté le 23 décembre.

When you peak in early December 😉 https://t.co/Wilb6F7Cox pic.twitter.com/FpjQcoOQJM — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 24, 2019

« Quand tu atteins ton pic début décembre. »

Un troll délicieux de la part des Rockets, il n’y a absolument rien à jeter dans ce tweet : la vidéo est bien réalisée, la bannière pour le match gagné est une idée de génie, la musique pour accompagner le tout est absolument fantastique. En bref, neuf secondes de qualité pour ce troll qui vient en réponse au fameux « Protestez contre ça » envoyé par les Kings auparavant. Un partout, balle au centre pour les deux CM donc.

Candidat n°2 : le troll de Noël des Sixers aux Bucks

C’était l’une des cinq affiches de Noël : les Bucks rendaient visite aux Sixers. Et de match il n’y a pas vraiment eu au final. Les coéquipiers de Joel Embiid ayant marché sur l’eau pendant que Giannis nous offrait une belle cagade. Nous avions également noté ce match ici. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le CM des Sixers décidant de troller ses adversaires lors de tweets bien sentis après cette victoire plus simple qu’il n’y paraît.

« Oh mon dieu »

« Victoire des Sixers »

Un petit clin d’oeil au surnom des Bucks fréquemment utilisé dans la communication de la franchise sur les réseaux sociaux « The Deer » qui est un équivalent de « Bucks ». Du coup, les Sixers ont emboîté le pas à leur pivot camerounais, toujours friand de ce genre de trashtalking, pour vanner son adversaire du soir. Mais également avec un montage drôle mettant en scène des Sixers qui canardent des Bucks, incapables de se relever. Habile.

Candidat n°3 : Patrick Beverley attend James Harden

Lors du derby de Los Angeles, qui était une autre affiche de Noël, Patrick Beverley a également fait parler de lui en ouvrant sa boîte à camembert à tout va. Les Clippers, auteurs d’un comeback dans les dernières minutes finissent par l’emporter face aux Lakers. Ce match a également été noté par nos soins. Patrick Beverley, égal à lui même, a alors harangué une foule pas vraiment totalement acquise à sa cause puisque les Lakers évoluaient à domicile. Cela ne l’a pas empêché de gesticuler dans tous les sens, et lorsqu’il est pris à partie par un fan, PatBev a toujours une réponse à apporter.

Pat Bev responds to a fan telling him “don’t make me call James Harden” “I’ll lock his ass up too!” 👀 (via @HayleyByrnes)pic.twitter.com/yeE1eK23K4 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 26, 2019

Patrick Beverley à un fan qui lui dit « ne me fais pas appeler James Harden »

« Je vais le cadenasser aussi »

Une preuve de plus que Beverley n’a pas sa langue dans sa poche, qu’il a confiance en sa défense et qu’il met un point d’honneur à vouloir défendre sur n’importe qui. Toutefois, si sa défense n’est plus à prouver non plus, il est judicieux de rappeler que cette saison, les Rockets ont gagné deux matchs pour une défaite face aux Clippers, et que James Harden a scoré 47, 37 et 28 points lors de ces oppositions. On a en tout cas hâte de voir le prochain match, juste pour savoir quelle sera la teneur de l’embrouille entre Westbrook et Beverley.

Candidat n°4 : Rudy Gobert trolle Hassan Whiteside

Ce match entre Jazz et Blazers donnait lieu sur le papier à une belle opposition entre deux des meilleurs pivots défensifs de la Ligue que sont Hassan Whiteside et Rudy Gobert. D’ailleurs, Damian Lillard a déjà clairement annoncé la couleur concernant celui qu’il trouve meilleur entre les deux, et évidemment son choix s’est porté sur son coéquipier. Cependant, ces paroles sont arrivées jusqu’aux oreilles de Rudy Gobert qui en a profité pour remettre les pendules à l’heure avec 16 points à 7/7 aux tirs, 15 rebonds et un différentiel de +13 pour son équipe. Non sans oublier de placer un petit taquet quand même.

This was Rudy Gobert’s response to Damian Lillard saying Hassan Whiteside was the best defensive center in the NBA. 🥶😎🙀 pic.twitter.com/NQ8kDMFUBK — Ben Anderson (@BensHoops) December 27, 2019

La réponse de Rudy Gobert à Damian Lillard, disant qu’Hassan Whiteside est le meilleur pivot défensif de la NBA

« Il aurait dû dire à son coach de le mettre à la fin du match alors »

En effet, Hassan Whiteside a eu le derche vissé sur le banc pendant toute la fin de match après un match très moyen : 8 points à 3/5, 6 rebonds et -28 lorsqu’il se trouve sur le parquet. Rudy Gobert a donc remis l’église au milieu du village et a su sortir un vrai bon match pour se motiver. Comme souvent lorsqu’il n’est pas d’accord avec certaines paroles, le pivot français sait se mobiliser pour donner tort aux personnes concernées. Une vraie grande gueule mais qui assume derrière, cocorico.

Candidat n°5 : Draymond Green taille gratuitement Paul Pierce

Si vous êtes fans de défense, alors ne regardez pas ce Warriors-Mavs. Les coéquipiers de Luka Doncic l’ont emporté 141 à 121 grâce à 31 points, 12 rebonds et 15 passes du dernier rookie de l’année. En face, D’Angelo Russell a tout tenté en terminant meilleur marqueur du match avec 35 points à 13/21 aux tirs dont 9/14 depuis Alcatraz. Malgré tout, D-Lo nous a fait une belle frayeur dans le troisième quart-temps en chutant lourdement. L’ancien Net devait quitter le terrain sur civière mais a finalement su revenir pour poursuivre son chantier. Il n’en fallait pas plus à Draymond Green pour dégainer comme ça, oklm.

« Heureusement qu’il n’est pas parti du terrain en chaise roulante pour revenir après. Certains joueurs ont déjà fait ça dans la Ligue, j’aurais perdu tout respect pour lui. »

Draymond Green fait bien sûr référence à ce fameux Game 1 des Finales 2008 lors duquel Paul Pierce avait quitté le terrain en chaise roulante. A l’époque, tout le monde pensait à une sale blessure, mais finalement, The Truth avait en fait eu un problème au niveau du transit. Suffisant pour que Draymond déclenche ce troll aussi sauvage que gratuit aujourd’hui. Pour le coup, Paul Pierce n’avait absolument rien demandé à personne cette fois-ci, et ce n’est pas une défaite de 20 points qui va faire fermer sa gueule à Draymond Green, certainement pas.

Candidat Bonus : Snoop Dogg insulte les Lakers

Depuis toujours, le rappeur Snoop Dogg est un fan invétéré des Lakers, mais apparemment les pourpre et or ont gâché son Noël. La faute à une défaite face au voisin honni, alors que les gens du Lac avaient le match bien en main avant de s’effondrer. Il n’en fallait pas plus pour que Snoop Doggy Dog dégoupille complètement sur son compte Instagram et n’envoie une salve d’insultes à l’encontre des joueurs de son équipe. Jugez plutôt.

« On doit se débarrasser de certains joueurs. Trop de sal**** dans cette équipe. Je le dis et je le pense. Ils loupent des 3 points en fin de match. Merde ! On arrive même pas à battre les Clippers, ça me rend malade. »

Bon, pour la classe, on repassera, mais en tout cas, le message de Snoop est aussi fleuri que plein de nerfs. Le sosie de Chris Bosh n’a vraiment pas apprécié la défaite de son équipe pourtant en tête à l’Ouest. Mais paraît-il que l’excellence attire également l’exigence.

The Lakers ruined Snoop’s Christmas 😂😂😂 pic.twitter.com/SHBetmvEsv — NBA Central (@TheNBACentral) December 26, 2019

Du lourd donc pour cette semaine de NBA, avec de la punchline et du tacle en veux-tu en voilà ! La réponse à la question suivante vous revient : qui a eu la plus grande gueule sur cet épisode ? A vous de nous le dire.

