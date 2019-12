Timothé Luwawu-Cabarrot se montre chez les Nets : fin d’année 2019 réussie, mais c’est quoi la suite ?

Alors que les Nets sont actuellement dans le dur avec quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, il y a un petit Frenchie qui parvient à se montrer en cette fin d’année. Yep, on parle bien de Timothé Luwawu-Cabarrot. L’extérieur de 24 ans reste effectivement sur plusieurs perfs intéressantes sous le maillot de Brooklyn. Pourvu que ça dure.

On ne parle que de trois matchs. Sauf que pour un two-way contract comme TLC, chaque performance compte et le Français est actuellement sur une bonne dynamique malgré les résultats éclatés de Brooklyn fin décembre. Trois matchs face aux Knicks, aux Rockets et aux Timberwolves, trois revers pour la bande à Kenny Atkinson mais un Timothé qui se montre en sortie de banc. 21,6 minutes par rencontre, 9 points de moyenne, 4,3 rebonds, 1,3 interception, avec une belle réussite au tir, en particulier du parking. 50% au shoot pour Luwawu-Cabbarot, dont un excellent 58,3% de loin (7/12 derrière l’arc). Il a notamment brillé la nuit dernière sur le parquet de Minnesota, avec 11 points en 20 minutes et trois banderilles derrière l’arc. Une bonne petite contribution offensive donc, et vous pouvez ajouter à ça un apport défensif intéressant de la part du Frenchie, notamment à travers son envergure et son aspect longiligne, lui qui fait 2m01. Autrement dit, TLC propose une vraie option 3&D pour les Nets actuellement et ce n’est pas le coach de Brooklyn Kenny Atkinson qui va s’en plaindre. Alors que Luwawu-Cabarrot s’était déjà illustré à la mi-décembre, la franchise new-yorkaise a bien besoin de sa contribution en ce moment, elle qui est privée de plusieurs éléments de son roster.

Récemment, les Nets ont perdu l’arrière David Nwaba, qui montrait lui aussi de belles choses. Il a en effet été victime d’une sale blessure, une rupture du tendon d’Achille face aux Spurs. Dur, très dur pour le joueur de 26 ans. Alors forcément, cela a libéré des minutes dans la rotation. Il ne faut pas oublier non plus que les Nets évoluent sans Kyrie Irving et Caris LeVert depuis un bon bout de temps maintenant. Le premier n’a pas joué depuis la mi-novembre tandis que le meilleur pote de Booba est également à l’infirmerie depuis environ sept semaines. Donc il est clair que les opportunités qui se présentent aujourd’hui à TLC s’expliquent en grande partie par tous ces bobos. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas souligner le bon passage actuel de Luwawu-Cabarrot. Il faudra cependant surveiller son rôle une fois le retour de certains absents. Si le flou règne autour d’Uncle Drew, LeVert est lui sur le point de revenir et ça va forcément beaucoup impacter la rotation. Concernant Nwaba, il est évidemment out pour la saison mais les Nets ont obtenu la Disabled Player Exception, ce qui leur permet de recruter un joueur à sa place (même si c’est uniquement pour 839 000 dollars de salaire). Comme indiqué au-dessus, TLC évolue actuellement à Brooklyn sous un two-way contract. Et comme les two-way contracts sont limités dans le temps, on peut se poser la question de l’avenir de Timothé aux Nets, car leur roster est déjà blindé avec 15 joueurs.

Dossier à surveiller donc. Mais ce qui est sûr, c’est que Timothé Luwawu-Cabarrot a vraiment fait bonne impression aux Nets sur ce mois de décembre. Et ça, ce n’est jamais perdu.