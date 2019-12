NBA Top 5 du jour : Kris Dunn est toujours le meilleur KD de NBA, en tout cas parmi les mecs sans béquilles

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 31 décembre

1954 : 127 lancers-francs tirés lors d’un match entre les Lakers de Minneapolis et les Pistons de Fort Wayne. Et bon appétit bien sûr.

1971 : les Lakers terminent leur mois de décembre avec un 16-0, meilleur mois all-time. Pour info, en novembre c’était 14-0, et le record de 33 wins consécutives ne traînait alors plus trop.

2016 : petit 53/16/17 des familles pour James Harden face aux Knicks, et bonne année bien sûr.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 31 décembre

1962 : Tyrone Corbin

1971 : Brent Barry

1973 : Shandon Anderson

1987 : Javaris Crittenton

1995 : Edmond Sumner

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Sylvestre et des Colombe mais aussi l’anniversaire de Sir Alex Ferguson et de Donna Summer. Et de Grégory Coupet ou du chanteur PSY, on sait que ça vous en bouche un coin.