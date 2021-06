L’agenda officiel TrashTalk 2021/22 est enfin disponible : voici le dernier bijou de la maison, pour les petits et les grands !

Certains ont vu l’annonce sur nos réseaux sociaux cette semaine, d’autres viennent d’apprendre l’info. Oui, vous avez bien lu, TrashTalk va sortir son propre agenda pour l’année 2021/22 ! Un nouveau petit bijou de la maison, rempli d’anecdotes NBA, de surprises, de jeux, tout ça pour passer les 12 prochains mois dans des conditions aussi idéales qu’orangées : on vous présente tout de suite l’agenda TrashTalk 2021/22.

Ahlala, l’agenda… Ce petit objet si précieux, si présent dans notre vie, et dans lequel on envoie toutes nos notes et nos pensées. Les souvenirs doivent vous revenir, forcément. Car qui n’a pas passé son collège et son lycée avec un agenda, un grimoire personnel dans lequel les premiers secrets (de NBA ou autres) ont été gravés au stylo bille ? Pendant que certains grattaient le nom de leur amoureux ou de leur amoureuse, d’autres collaient un rêve d’enfance comme une promesse à réaliser : un jour je jouerai en NBA, un jour je ferai de grands Playoffs avec les Clippers mdr. Une chose est sûre, on a tous grandi avec un agenda dans le sac. Et on en était fiers.

C’est donc avec détermination et enthousiasme que le projet a pris forme chez TrashTalk, il y a quelques mois. Benoît et Giovanni aux commandes, un fantasme de longue-date à partager, et un constat simple enfin questionné : comment peut-on allier les études et le basket aujourd’hui dans l’univers des agendas ? Du foot, du foot et encore du foot, quand ce n’est pas du rugby ou du poney-aquatique, bonjour la frustration. Il manquait cette touche de NBA, ce bel objet réservé aux basketteurs et basketteuses, qui avaient juste envie de se la péter à la rentrée et se divertir tout en enchaînant les cours. Justement, après des mois de collaboration avec les équipes de Hugo Sport, le bébé est enfin arrivé.

L’agenda TrashTalk 2021/22, c’est quoi ? C’est plus de 200 anecdotes, quizz et leçons en lien avec le monde de la NBA et de du basket, des double-pages d’infos historiques et même un cahier de vacances, pour les petits comme les grands. C’est des photos des plus grands joueurs actuels et old-school, des punchlines signées la maison TrashTalk, et un calendrier de l’année rythmé par des pronostics d’hexperts (NBA Awards, classement, Playoffs, Draft, All-Star Game,…). C’est surtout l’objet idéal pour passer l’année scolaire en se divertissant : Histoire ou Géographie, NBA et basket universitaire, Anglais ou Orthographe, Playoffs et MVP, autant de thématiques abordées pour enrichir sa culture basket, et dans un format de poche parfaitement adapté pour être la star de la rentrée prochaine.

En bref, on ne va pas se mentir : c’est l’agenda dont on a rêvé, en tant que fans de NBA.

Disponible dès ce jeudi 3 juin 2021, l’agenda TrashTalk ouvre aussi une nouvelle porte pour le média préféré de ton média préféré : Fnac, Carrefour, Auchan Cultura, Decitre, Espaces Culturels, Leclerc, Furet du Nord, Cora, Intermarché, supermarchés U et toutes les librairies indépendantes, autant vous dire qu’on va débarquer au calme dans deux ou trois caddies de daronnes pour la rentrée prochaine ! Et ça, quand tu peux avoir du TrashTalk entre les compotes, le Saint-Nectaire et les rouleaux de PQ, c’est un peu lifegoal. C’est surtout une vraie fierté d’équipe, tant cet agenda allie notre plaisir de transmettre cette passion, et l’envie d’un paquet de jeunes qui se mettent au basket de représenter le plus beau des sports. Que demander de plus ? Une médaille d’or aux Jeux Olympiques peut-être ?

« Est-ce qu’on peut obtenir l’agenda TrashTalk ailleurs qu’en France ? »

Oui ! Suisse, Belgique, Dom-Tom, Canada, Lituanie, Luxembourg ou Kazakhstan, l’agenda sera disponible. Mais la technique sera la même pour tout le monde : allez chez votre libraire préféré, demandez si tout baigne, s’il peut commander l’agenda, et voyez avec lui quels sont les délais de livraison. Plus vous êtes loin de l’Hexagone, plus cela pourra prendre de temps (3-4 semaines). Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils géreront ! Comme ça, vous serez au top pour la rentrée 2021.

Nom : Agenda 2021/22 TrashTalk

Agenda 2021/22 TrashTalk Editeur : Hugo Sport

: Hugo Sport Date de sortie : 3 juin 2021

: 3 juin 2021 Taille : 18 x 13 cm

: 18 x 13 cm Poids : 354 grammes

: 354 grammes Prix : 12,99€

: 12,99€ Précommande chez Fnac ici